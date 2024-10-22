特朗普炸薯條造勢惹怒網民 「抵制麥當勞」成熱搜 麥當勞急澄清｜美國大選2024

特朗普當天在費城市郊一間麥當勞分店餐廳快閃上班，向勞工階層拉票，期間這分店沒有對外營業。CNBC指出，特朗普此舉旨在嘲諷民主黨對手賀錦麗。賀錦麗自稱20多歲時曾在麥當勞做過一次暑假工，特朗普多次指控她撒謊，遭賀錦麗駁斥。

美國共和黨總統候選人特朗普周日(20日)在麥當勞同意下，於搖擺州份賓夕法尼亞州一間分店化身員工，炸薯條及處理車道外賣訂單，為競選造勢。麥當勞周一(21日)澄清，該公司並無政治立場，未支持任何候選人。

麥當勞表示，「得知前總統(特朗普)的要求後，我們秉持公司的一項核心價值來看待此事，就是我們的大門對所有人敞開」，「麥當勞並未支持任何參選公職的候選人，在接下來的總統大選中也將如此。我們不是紅(共和黨)、也不是藍(民主黨)，我們是金色的」。

據美聯社取得、麥當勞向員工發出的內部訊息，麥當勞表示，這間加盟店的老闆Derek Giacomantonio得知特朗普有意造訪賓夕法尼亞州的餐廳後，主動與總公司聯絡，獲得總公司同意舉辦這次活動。

麥當勞指出，旗下加盟商之前也曾邀請賀錦麗及其副手沃爾茲(Tim Walz)到訪其餐廳。

「抵制麥當勞」成熱搜

賀錦麗是否曾在麥當勞打工？麥當勞並未在內部訊息中說明，僅稱，公司「為賀錦麗在拱門下(麥當勞標誌)工作的美好回憶」感到自豪，又說多達八分一的美國人曾在麥當勞工作。

特朗普在麥當勞扮員工炸薯條的畫面，在社交媒體上引起迴響，周日上午，Google上「抵制麥當勞」的搜尋量快速飆升，社交平台「X」部分用戶揚言罷吃麥當勞。

營銷專家：麥當勞「冒險」

路易斯安那州杜蘭大學弗利曼商學院行銷學教授Chris Hydock指出，麥當勞同意讓特朗普前往其分店，是相當冒險。他進行的研究顯示，一旦品牌與爭議性候選人或立場扯上關係，無論是否有意為之，持相反立場的消費者的反應通常會更大。