特朗普炸薯條造勢惹怒網民 「抵制麥當勞」成熱搜 麥當勞急澄清｜美國大選2024

美國共和黨總統候選人特朗普周日(20日)在麥當勞同意下，於搖擺州份賓夕法尼亞州一間分店化身員工，炸薯條及處理車道外賣訂單，為競選造勢。麥當勞周一(21日)澄清，該公司並無政治立場，未支持任何候選人。
特朗普嘲賀錦麗撒謊
特朗普當天在費城市郊一間麥當勞分店餐廳快閃上班，向勞工階層拉票，期間這分店沒有對外營業。CNBC指出，特朗普此舉旨在嘲諷民主黨對手賀錦麗。賀錦麗自稱20多歲時曾在麥當勞做過一次暑假工，特朗普多次指控她撒謊，遭賀錦麗駁斥。
據美聯社取得、麥當勞向員工發出的內部訊息，麥當勞表示，這間加盟店的老闆Derek Giacomantonio得知特朗普有意造訪賓夕法尼亞州的餐廳後，主動與總公司聯絡，獲得總公司同意舉辦這次活動。
麥當勞這樣解釋
麥當勞表示，「得知前總統(特朗普)的要求後，我們秉持公司的一項核心價值來看待此事，就是我們的大門對所有人敞開」，「麥當勞並未支持任何參選公職的候選人，在接下來的總統大選中也將如此。我們不是紅(共和黨)、也不是藍(民主黨)，我們是金色的」。
麥當勞指出，旗下加盟商之前也曾邀請賀錦麗及其副手沃爾茲(Tim Walz)到訪其餐廳。
「抵制麥當勞」成熱搜
賀錦麗是否曾在麥當勞打工？麥當勞並未在內部訊息中說明，僅稱，公司「為賀錦麗在拱門下(麥當勞標誌)工作的美好回憶」感到自豪，又說多達八分一的美國人曾在麥當勞工作。
特朗普在麥當勞扮員工炸薯條的畫面，在社交媒體上引起迴響，周日上午，Google上「抵制麥當勞」的搜尋量快速飆升，社交平台「X」部分用戶揚言罷吃麥當勞。
營銷專家：麥當勞「冒險」
路易斯安那州杜蘭大學弗利曼商學院行銷學教授Chris Hydock指出，麥當勞同意讓特朗普前往其分店，是相當冒險。他進行的研究顯示，一旦品牌與爭議性候選人或立場扯上關係，無論是否有意為之，持相反立場的消費者的反應通常會更大。
Hydock指出，小公司有時可從中受益，因為即使是爭議性立場，也有助贏得更多關注、甚至顧客，但麥當勞早已是知名品牌，這樣並沒很大作用。他說，「特朗普在麥當勞工作，無助吸引更多顧客。這樣做的唯一效果就是惹怒部分人」。
公關公司：對麥當勞有利
公關公司Rosen Group總裁Lori Rosen則認為，麥當勞不太可能因這事件遭受長期損害，「麥當勞同意特朗普店內工作的報道和宣傳早就超越社交媒體上的負面評論。我不確定美國人能否從這次宣傳活動中受益，但麥當勞顯然處於有利位置」。