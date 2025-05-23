特朗普無權隨意解僱鮑威爾　最高法院認證聯儲局獨特地位

威爾科克斯與哈里斯的律師曾表示，對特朗普政府有利的裁決可能會傷害到對聯儲局長期以來的法律保護，他們被視為除非瀆職或有不當行為，否則不會遭到總統開除。

根據《路透社》與《彭博社》，最高法院裁定允許特朗普解僱另外兩家機構的官員，即美國國家勞工關係委員會（NLRB）的威爾科克斯（Gwynne Wilcox）和績效制度保護委員會（MSPB）的哈里斯（Cathy Harris）。

美國總統特朗普與聯儲局（FED）主席鮑威爾上個月緊張關係加劇。美國最高法院22日針對特朗普開除兩名獨立機構負責人的法律訴訟作出裁定，暫緩外界對本案恐為特朗普隨意開除鮑威爾開啟大門的憂心。

最高法院同時表示聯儲局（FED）不適用此類解職權。法院稱聯儲局「結構獨特的準私人實體，繼承了第一銀行和第二銀行獨特的歷史傳統」。

這兩宗案備受關注，因為它們預示特朗普是否有權解僱聯儲局官員。根據1913年頒布的《聯邦儲備法》規定，聯儲局官員只能因「正當理由」被解僱，而不能因政治或政策分歧被解職。