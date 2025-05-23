特朗普無權隨意解僱鮑威爾　最高法院認證聯儲局獨特地位

美國總統特朗普與聯儲局（FED）主席鮑威爾上個月緊張關係加劇。美國最高法院22日針對特朗普開除兩名獨立機構負責人的法律訴訟作出裁定，暫緩外界對本案恐為特朗普隨意開除鮑威爾開啟大門的憂心。
根據《路透社》與《彭博社》，最高法院裁定允許特朗普解僱另外兩家機構的官員，即美國國家勞工關係委員會（NLRB）的威爾科克斯（Gwynne Wilcox）和績效制度保護委員會（MSPB）的哈里斯（Cathy Harris）。
只能因「正當理由」被解僱
威爾科克斯與哈里斯的律師曾表示，對特朗普政府有利的裁決可能會傷害到對聯儲局長期以來的法律保護，他們被視為除非瀆職或有不當行為，否則不會遭到總統開除。
最高法院同時表示聯儲局（FED）不適用此類解職權。法院稱聯儲局「結構獨特的準私人實體，繼承了第一銀行和第二銀行獨特的歷史傳統」。
這兩宗案備受關注，因為它們預示特朗普是否有權解僱聯儲局官員。根據1913年頒布的《聯邦儲備法》規定，聯儲局官員只能因「正當理由」被解僱，而不能因政治或政策分歧被解職。
業界：並非最終決定
鮑威爾在特朗普第一總統任期內被提名擔任聯儲局主席，後來被民主黨籍前總統拜登再次提名連任。鮑威爾表示，他認為法律不允許他被解僱。
理事會的7位理事（包括主席）均由總統提名，並須經參議院同意。鮑威爾的任期將於2026年5月結束，預計特朗普將在未來幾個月內提名繼任者。
投資機構Evercore ISI副主席古哈（Krishna Guha）表示，最高法院的意見令人鼓舞，但並非最終決定。他說：「它嚴格來說只是探討了對威爾科克斯的裁決是否『必然』牽連聯儲局的問題」。聯儲局發言人未對此發表評論。
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