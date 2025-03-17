特朗普狂炒聯邦僱員 民主黨州政府藉機搶人才兼反特朗普

美國總統特朗普對聯邦政府大裁員，州政府卻視為招聘人才良機。《紐約時報》報道，自從聯邦機構開始大裁員，以民主黨執政州為主的州政府積極招攬被裁員工，藉此抗衡特朗普兼招募人才。
夏威夷州加快處理求職信
報道指，夏威夷州正加快處理求職信；賓夕法尼亞州州長夏皮洛簽署行政命令，希望吸引聯邦僱員應徵州政府的5,600個關鍵職位。新墨西哥州及馬里蘭州擴大協助聯邦人員轉任州政府職位。紐約州長霍赫爾鼓勵民眾到「國內最偉大的(紐約)州工作」。
州政府向被裁員工招手
特朗普一聲令下，由億萬富豪馬斯克帶領的政府效率部(DOGE)為了削減聯邦開支，裁掉多個聯邦部門及機構的大量僱員，包括疾控中心(CDC)、食品及藥物管理局(FDA)及國家衛生研究院(NIH)等都受影響。
儘管部分被裁員工很快獲回聘，法院也暫時攔下部分裁員行動，但仍有許多聯邦僱員前途未卜，已開始找工作。一些州政府開始人才爭奪戰，做法不乏政治意涵。明尼蘇達州民主黨籍州長沃爾茲宣示：「如果特朗普政府不要你，明尼蘇達州想要。」
聯邦政府裁員被批「違法整治」
沃爾茲是去年大選中民主黨的副總統候選人，特朗普政府本月5日表示計劃裁掉退伍軍人事務部8萬多人後，沃爾茲翌日便宣布將協助聯邦僱員在明尼蘇達州找工作。
馬里蘭州為前聯邦僱員開設多項聘用計劃，包括協助部分人進入州內公立學校。該州聯邦參議員范霍倫在宣布計劃時，形容聯邦政府裁員是「違法的整治」，「這無關效率，這是為了讓馬斯克這樣的權貴操縱政府」。
專家分析
華盛頓布魯金斯研究所人口統計學家佛雷認為，有多少聯邦僱員申請州級職位，以及這將如何影響人口結構變化，現在言之尚早。儘管州政府藉機反對特朗普，員工不太可能跟著反對，「人們為工作搬家，不是為政治而搬」。