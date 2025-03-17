特朗普狂炒聯邦僱員 民主黨州政府藉機搶人才兼反特朗普

報道指，夏威夷州正加快處理求職信；賓夕法尼亞州州長夏皮洛簽署行政命令，希望吸引聯邦僱員應徵州政府的5,600個關鍵職位。新墨西哥州及馬里蘭州擴大協助聯邦人員轉任州政府職位。紐約州長霍赫爾鼓勵民眾到「國內最偉大的(紐約)州工作」。

美國總統特朗普對聯邦政府大裁員，州政府卻視為招聘人才良機。《紐約時報》報道，自從聯邦機構開始大裁員，以民主黨執政州為主的州政府積極招攬被裁員工，藉此抗衡特朗普兼招募人才。

州政府向被裁員工招手

特朗普一聲令下，由億萬富豪馬斯克帶領的政府效率部(DOGE)為了削減聯邦開支，裁掉多個聯邦部門及機構的大量僱員，包括疾控中心(CDC)、食品及藥物管理局(FDA)及國家衛生研究院(NIH)等都受影響。

儘管部分被裁員工很快獲回聘，法院也暫時攔下部分裁員行動，但仍有許多聯邦僱員前途未卜，已開始找工作。一些州政府開始人才爭奪戰，做法不乏政治意涵。明尼蘇達州民主黨籍州長沃爾茲宣示：「如果特朗普政府不要你，明尼蘇達州想要。」