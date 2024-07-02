特朗普獲最高法院裁定任內公務行為可獲豁免起訴

美國前總統特朗普因國會被衝擊案，被控試圖推翻2020年總統選舉結果，他一直以總統豁免權抗辯，聯邦最高法院裁定，特朗普在任內的公務行為，享有刑事起訴豁免權。特朗普在社交平台發文，歡迎裁決，形容是憲法及民主的巨大勝利，對身為美國人感到自豪。

美國最高法院9名大法官以6對3票裁定，特朗普在任內的公務行為，享有刑事起訴豁免權。6名保守派大法官全部同意裁決，3名自由派大法官就反對。首席大法官羅伯茨表示，根據三權分立的憲法架構，總統權力的性質要求前總統在任期間享有某種程度豁免權，在「核心憲法權力」方面享有刑事起訴的絕對豁免權；其他公務行為應假定享有豁免權，非公務行為就沒有豁免權，總統不能凌駕法律之上。法院又認定，特朗普與司法部官員的談話，以及與時任副總統彭斯的溝通享有豁免權，其餘行為是否享有豁免權，就發還下級法院審理。