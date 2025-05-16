特朗普生日閱兵有坦克睇　陸空齊出料花4500萬美元

報道指出，這場閱兵訂於6月14日舉行，原本只是陸軍年度紀念活動，但因正逢特朗普（Donald Trump）生日而擴大規模。一名不具名的美國官員表示：「這本來只是陸軍的生日慶典，但白宮方面希望能更具視覺衝擊力，因此加入了閱兵規劃。」

上一次在1991年

雖然聯邦預算將負擔大部分開銷，但活動所造成的市政成本，如清潔、道路修復等，將由華盛頓特區政府負責。儘管軍方視此為展現歷史榮耀的機會，但批評者認為閱兵昂貴，且帶有威權主義色彩，一名匿名官員認為，「特朗普只是想模仿他在巴黎看到的那場閱兵」，「他回來後就指示國防部籌劃類似活動」。