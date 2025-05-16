特朗普生日閱兵有坦克睇　陸空齊出料花4500萬美元

《路透社》引述美國官員14日透露，為慶祝美國陸軍建軍250周年，並正逢美國總統特朗普79歲生日，華府將舉辦一場大規模閱兵，將展示25輛M1艾布蘭主力坦克，活動總開銷預計達4,500萬美元（約3.51億港元）。
比原預算多出好幾百萬
報道指出，這場閱兵訂於6月14日舉行，原本只是陸軍年度紀念活動，但因正逢特朗普（Donald Trump）生日而擴大規模。一名不具名的美國官員表示：「這本來只是陸軍的生日慶典，但白宮方面希望能更具視覺衝擊力，因此加入了閱兵規劃。」
另一名官員指出，軍方預計出動超過6,500名士兵、約150輛軍車與50架飛機參與閱兵：「陸軍將派遣約25輛艾布蘭坦克（Abrams）參與，光是這部分就比原本的預算多出好幾百萬美元。」
上一次在1991年
雖然聯邦預算將負擔大部分開銷，但活動所造成的市政成本，如清潔、道路修復等，將由華盛頓特區政府負責。儘管軍方視此為展現歷史榮耀的機會，但批評者認為閱兵昂貴，且帶有威權主義色彩，一名匿名官員認為，「特朗普只是想模仿他在巴黎看到的那場閱兵」，「他回來後就指示國防部籌劃類似活動」。
根據歷史記錄，美國極少舉辦大規模軍事閱兵，上一次在1991年，為慶祝波灣戰爭勝利與伊拉克軍隊撤出科威特。
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