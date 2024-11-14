特朗普當選｜司法部長提名人吸毒涉未成年少女援交　終極測試特朗普「獨裁」

特朗普回朝任美國總統，共和黨已篤定控制參議院，眾議院也極大可能由該黨掌控，特朗普政府可全面掌政，不受民主黨在國會內掣肘，實現其「獨攬大權」宏願。繼提名霍士新聞主播、零經驗的赫格塞斯出任國防部長後，他周三晚宣布提名極右的佛州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)出任司法部長，這次連共和黨人都「頂唔順」，被認為是終極測試特朗普權力的「不受監管」。
美國司法部長提名｜獲提名後辭去眾議員國會結束調查
42歲的蓋茨正接受眾議院操守調查，捲入與17歲少女援交醜聞、賄賂和濫藥。有共和黨參議員表示，會嘗試阻止其提名獲參院通過。與此同時，特朗普也藉著今次提名測試共和黨國會領袖的忠誠。特朗普並不一定需要參議院50票通過其內閣提名，只要參議院議長配合休會，他便可以趁參議員「放假」委任官員。蓋茨在獲提名出任司法部長後瞬即辭去佛州眾議員職位，眾議院對他的操守調查聆訊也隨之結束。同在周三獲提名出任國務卿的佛州參議員魯比奧並未有質疑蓋茨的背景，僅稱「我相信他會效力總統」。
美國司法部長提名｜「片段顯示他與女孩睡在一起」
不少共和黨議員表示驚訝，有人聽到蓋茨的提名後更黑面。曾倒戈支持彈劾特朗普的參議員Susan Collins表示震驚，另一參議員Markwayne Mullin之前曾說，大家都看見眾議院調查時呈上的錄影片段，他與那些女孩睡在一起。蓋茨對所有不利他的指控駁斥是「謊話」。不過，Mullin有保留地說，很明顯大家存分歧，他相信特朗普有其理由選擇蓋茨，但他在提名過程中須回應議員們的疑問。
周三當選共和黨參議院領袖的參議員John Thune被問及蓋茨獲提名出任司法部長有甚麼回應時，他只是笑一笑並拒絕回應，「這對司法委員會主席來說可能是一條好問題」。很大機會出任司法委員會主席的艾奧瓦共和黨參議員Charles Grassley也不願正面回應，稱並不熟悉蓋茨，會在提名過程中了解。有分析指，為了政治前途，共和黨國會議員過去8年都瞓身支持特朗普，即使發生國會山莊騷亂等事件。