特朗普當選｜司法部長提名人吸毒涉未成年少女援交　終極測試特朗普「獨裁」

特朗普回朝任美國總統，共和黨已篤定控制參議院，眾議院也極大可能由該黨掌控，特朗普政府可全面掌政，不受民主黨在國會內掣肘，實現其「獨攬大權」宏願。繼提名霍士新聞主播、零經驗的赫格塞斯出任國防部長後，他周三晚宣布提名極右的佛州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)出任司法部長，這次連共和黨人都「頂唔順」，被認為是終極測試特朗普權力的「不受監管」。

美國司法部長提名｜獲提名後辭去眾議員國會結束調查

42歲的蓋茨正接受眾議院操守調查，捲入與17歲少女援交醜聞、賄賂和濫藥。有共和黨參議員表示，會嘗試阻止其提名獲參院通過。與此同時，特朗普也藉著今次提名測試共和黨國會領袖的忠誠。特朗普並不一定需要參議院50票通過其內閣提名，只要參議院議長配合休會，他便可以趁參議員「放假」委任官員。蓋茨在獲提名出任司法部長後瞬即辭去佛州眾議員職位，眾議院對他的操守調查聆訊也隨之結束。同在周三獲提名出任國務卿的佛州參議員魯比奧並未有質疑蓋茨的背景，僅稱「我相信他會效力總統」。