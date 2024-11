特朗普當選｜特朗普選霍士新聞主播為防長 毫無經驗震驚國防部

美國防長提名|質疑參謀長聯席會議主席獲任命因是非洲裔

赫格塞斯是時事評論員,也是作家,著作《對戰士之戰:背叛那些讓我們自由者的幕後真相》(The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free)獲特朗普大讚,更在競選集會中叫支持者買赫格塞斯的著作來看;又說若當選,「覺醒那些東西將在24小時內消失」。特朗普曾承諾當選後會清除那些被指在軍中追求進步主義多元化政策的美軍將領,赫格塞斯將成為這些承諾的推手。

赫格塞斯任防長可能造成與參謀長聯席會議主席、空軍將領布朗之間衝突,他曾批評指揮經驗豐富的布朗「追隨左派政治人士的激烈立場」。他又質疑布朗若不是非洲裔,會否獲參謀長職位。有指五角大廈已為特朗普計劃剷除他認為不忠的軍官和公務員,而感到焦慮不安。特朗普6月接受霍士新聞訪問時稱,會開除那些「覺醒」將領。