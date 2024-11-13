特朗普當選｜特朗普選霍士新聞主播為防長 毫無經驗震驚國防部

特朗普明年1月就職總統，他近日陸續提名內閣人選，周二公布提名霍士新聞主播赫格塞斯(Pete Hegseth)出任防長，震驚國防部五角大樓和國防界，也令華府政圈不少人感困惑和擔憂。赫格塞斯毫無經驗，也未曾亮相國際舞台，卻主管全球規模最大和力量強大的軍隊。 美國防長提名｜稱女兵削弱作戰能力 質疑北約 44歲的赫格塞斯出身陸軍國民警衛隊，曾於伊拉克和阿富汗服役；他於2021年被軍方認為是極端主義者，指軍隊不再需要他，並於2012年競逐明達蘇達州參議員失敗後加入霍士新聞。他在保守派政圈最為人知的是節目《霍士和朋友們的周末》(Fox & Friends Weekend)共同主持，特朗普第一次出任總統時經常亮相該節目，兩人變得相熟。有指他獲得提名是基於與特朗普的友好關係。赫格塞斯過去在節目和訪問中已表明反對軍方「覺醒」(woke)項目，即反對在軍中倡議平等和包容。他質疑女兵削弱軍隊作戰能力，「男女一起服役，令情況變得複雜，作戰變得複雜，這可能導致傷亡慘重」。他又主張特赦觸犯戰爭罪的士兵。赫格塞斯也是北約懷疑論者，猛烈批評歐洲盟友，認為北約國家只懂叫美國幫忙。若他出任防長，北約的同盟關係或受考驗。

美國防長提名｜質疑參謀長聯席會議主席獲任命因是非洲裔 赫格塞斯是時事評論員，也是作家，著作《對戰士之戰：背叛那些讓我們自由者的幕後真相》(The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free)獲特朗普大讚，更在競選集會中叫支持者買赫格塞斯的著作來看；又說若當選，「覺醒那些東西將在24小時內消失」。特朗普曾承諾當選後會清除那些被指在軍中追求進步主義多元化政策的美軍將領，赫格塞斯將成為這些承諾的推手。 赫格塞斯任防長可能造成與參謀長聯席會議主席、空軍將領布朗之間衝突，他曾批評指揮經驗豐富的布朗「追隨左派政治人士的激烈立場」。他又質疑布朗若不是非洲裔，會否獲參謀長職位。有指五角大廈已為特朗普計劃剷除他認為不忠的軍官和公務員，而感到焦慮不安。特朗普6月接受霍士新聞訪問時稱，會開除那些「覺醒」將領。

美國防長提名｜被質疑有名無實 白宮主宰軍事 特朗普宣布赫格塞斯的提名時，強調赫格塞斯一生都在為軍隊、國家服務，讚揚對方堅強、聰明，是美國優先的真正相信者。有了他的領導，美國的敵人就會注意到美國軍隊將再次偉大，美國永遠不會退縮。 對於赫格塞斯出任防長，有國防部官員向美國有線新聞網絡(CNN)表示，「所有人都感到震驚」。眾議院軍事委員會民主黨議員史密斯坦言感到極為錯愕，「我得承認，直到大約20分鐘前才知道赫格塞斯是誰。」。他指，大家關注的原因是這不是一個嚴肅的決策者和政策推行者。部分特朗普第一任期的官員也表示極為訝異，並預期可能會有人竭盡所能「讓他下台」。也有認為赫格塞斯可能是「有名無實」的防長，實際是特朗普的白宮主管國防部。

美國防長提名｜特朗普首個任期4度換防長 今屆委任親信 戰略及國際研究中心高級顧問Mark Cancian稱，赫格塞斯缺乏國家安全事務的高階職位經驗，要獲參議院通過提名將是一場硬仗。他又指，特朗普可能不想再與國防事務部長糾纏，遂提名「特粉」。在特朗普第一任期的4年內，有5人先後出任防長，當中有人辭職、有被炒，也有人是暫代，僅兩人實際獲參議院確認提名。有高級軍官透露，赫格塞斯的提名令人關注他有沒有實際經驗管理一個擁有龐大預算的大型部門。美國國防部擁有超過8,000億美元(約6.2萬億港元)預算，並在全球各地有130萬現役軍人，以及140萬國民警衛隊、後備軍和文職僱員。 赫格塞斯一旦上任，也面臨全球多個危機，包括中東和烏克蘭戰事，以及俄羅斯與北韓的軍事合作等。赫格塞斯雖有在戰場上的經驗，但史密斯指管理國防部還需其他很多技能。部分共和黨參議員的反應也悶悶不樂，有人形容赫格塞斯的提名「有趣」，另有人說期待更了解他的背景或遠見。有參議員則表示，對特朗普有關選擇並不驚訝，兩人關係密切，特朗普也喜歡和信任赫格塞斯。 美國防長提名｜中情局局長人選彈劾案力挺特朗普 另外，在特朗普第一次任期出任國家情報總監的拉特克利夫(John Ratcliffe)，在新一屆特朗普政府獲提名出任中央情報局局長。特朗普形容他無畏地維護美國人的憲法權利，同時確保國家安全。特朗普遭首次彈劾時，任眾議員的拉特克利夫在聆訊中力挺特朗普。