特朗普當選｜馬斯克領導政府效率部Doge改革政府 倡大裁員減少監管

美國富商、電動車Tesla和社交平台「X」老闆馬斯克(Elon Musk)，在特朗普競選後期瞓身助選拉票，外界均預料他會出任要職。明年1月就任總統的特朗普終於宣布委任他領導不隸屬政府的外部機構，名為「政府效率部」(Department of Government Efficiency)，簡稱Doge，與馬斯克力推、特朗普也支持的虛擬貨幣「狗狗幣」相呼應。有分析認為，美國聯邦政府或大幅削減人手。 特朗普當選｜削聯邦開支 建議 2 年人工「肥雞餐」 馬斯克曾建議大幅削減政府開支最少2萬億美元(約15.6萬億港元)。美國政府每年支出約為6.5萬億美元(約50.7萬億港元)。他上月在費城拉票時稱，政府部門太多員工，他們在其他地方「更具生產力」。馬斯克進一步稱，「我們將大幅減少政府的人數，但會給予非常長時間的遣散費，如2年人工。」他還說，「你有2年薪金，可以有錢有時間考慮做甚麼。有關裁員並不殘忍。」

特朗普當選｜過度團隊：掃除官僚主義 政府走向企業化 特朗普的過度團隊周二發聲明表示，馬斯克將與生物科技企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同領導政府效率部，後者曾參與共和黨總統初選，退選後轉為支持特朗普。特朗普稱，兩人將為其政府開闢道路以掃除官僚主義、砍掉多餘監管、削減浪費支出，以及重組聯邦機構，並令政府走向企業化。 聲明又指，馬斯克和拉馬斯瓦米將在2026年7月4日之前完成工作，屆時美國將迎來建國250周年慶典，即美國《獨立宣言》簽署250周年當日，而這將是一個「禮物」。

特朗普當選｜非政府部門 馬斯克毋須剝離旗下集團 英國廣播公司(BBC)稱，由於政府效率部並非正式的政府部門，目前尚不清楚其將如何具體運作。特朗普在聲明中表示，政府效率部將在聯邦政府之外運作，並將與白宮管理和預算辦公室合作推進機構框架改革。預計馬斯克不會成為一名正式的政府僱員，因為擔任公職很可能需要他剝離與自己商業帝國的聯繫。 據悉，53歲的馬斯克曾向特朗普的競選活動捐贈2億美元(約15.6億港元)，在後期更派錢給選民。有報道指，馬斯克成為特朗普身邊紅人，中國有意拉攏他克，而Tesla最近獲內地當局批出汽車私隱保護認證。他的母親梅耶近日以某品牌代言人身份出訪上海，獲高規格接待。 特朗普當選｜另一領軍者主張取消FBI 39歲的拉馬斯瓦米是一名印度裔企業家，1月退出總統初選前大力提倡減沙政府浪費。這位千萬富翁提出了一系列激進的改革建議，包括削減75%聯邦政府人手，並關閉聯邦調查局(FBI)等數個主要政府機構。