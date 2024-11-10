特朗普當選｜點名防長熱門人選蓬佩奧不會入閣　初選對手黑利同樣無得回歸

瘦了不少的蓬佩奧(左)和黑利(右)兩位前官員無得回歸特朗普新政府。(美聯社、路透社)

美國前總統特朗普勝出大選回朝掌政，外界關注其新政府官員任命。有指前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)有機會出任國防部長，但特朗普周六(9日)在社交網貼文稱，蓬佩奧不會獲邀加入其第二任期政府，前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)也不會再入閣。特朗普稱，在之前任期與兩人合作愉快，也欣賞他們工作表現，感謝兩人為國家服務。

黑利曾角逐今屆總統選舉共和黨初選，競選期間大肆批評特朗普，是最後一位退出初選並轉而支持特朗普的候選人。外界認為她不獲邀加入新政府，可能是特朗普「記仇」。