特朗普疑暗示「設局」令澤連斯基失控吵架 迫他埋牆角 引發熱議

美國總統特朗普日前接見烏克蘭總統澤連斯基，最終在副總統萬斯「加把口」教訓澤連斯基、要他「講多謝」下，會面以世紀吵架結局不歡而散。
事發後各方不明會晤既在傳媒在場下進行，何以事前沒「傾掂數」才見人？有人質疑大吵架其實是「劇本」，但華府官員否認。
特朗著轉發支持者貼文 指他「操控著棋局」
最新發展是，特朗普在其社交平台轉發他一位支持者、武術大師兼婚禮DJ Michael McCune的貼文。貼文內容指特朗普猶如下棋大師般，運籌帷幄，操控著俄烏停火的每一步(Trump played both sides like a master chess player)，指「如今，澤連斯基再無選擇，必須認輸，接受特朗普的條件」。
貼文並說，「不要低估特朗普。在今場棋局中，他領先對手10步棋」，指特朗普穿梭在俄羅斯及烏克蘭之間，其提出的礦產協議，藉著在烏克蘭採礦來阻嚇俄羅斯入侵，而同時又毋須出動美軍、不會把美國拖入戰入戰爭泥沼，因只要有美國公司在烏克蘭，普京就不敢輕舉妄動。
貼文原作者曾直言「你們今晚看到的一切都是設局」
有評論認為，特朗普是在暗示自己「設局」故意激怒澤連斯基，迫到他無路可退，乖乖簽署協議。儘管貼文是在大讚特朗普運籌帷幄，其實沒有明言「吵架事件」是設局，但McCune本人的確曾在另一篇文章(不是特朗普轉發的一篇)中，明確表示︰「你們今晚看到的一切都是設局」(what you witnessed tonight was a setup)。
指萬斯一插口教訓澤連斯基 便知是「設局」
有英媒向McCune查詢時，他也直言認為吵架事件是設局，「當萬斯插嘴時你就知道是(設局)了」，他指萬斯本身是辯論高手，深明說話技巧，但當日「他插話的方式很不尋常」。
特朗普是否「設局」誘澤連斯基上當，引起網民熱議。有外國網民說「無論是暗中設局也好、精明策略也好；是欺凌行為也好，是合理反應亦好，我認為事件不得體、不符合總統身份、也不友善。談判中的外交爭吵時常發生，但往往都是閉門進行的」，留言獲不少網民贊同。