特朗普疑暗示「設局」令澤連斯基失控吵架 迫他埋牆角 引發熱議

特朗普被指「設局」激怒澤連斯基，令他之後別無選擇乖乖簽署協議。(美聯社)

美國總統特朗普日前接見烏克蘭總統澤連斯基，最終在副總統萬斯「加把口」教訓澤連斯基、要他「講多謝」下，會面以世紀吵架結局不歡而散。

事發後各方不明會晤既在傳媒在場下進行，何以事前沒「傾掂數」才見人？有人質疑大吵架其實是「劇本」，但華府官員否認。

特朗著轉發支持者貼文 指他「操控著棋局」

最新發展是，特朗普在其社交平台轉發他一位支持者、武術大師兼婚禮DJ Michael McCune的貼文。貼文內容指特朗普猶如下棋大師般，運籌帷幄，操控著俄烏停火的每一步(Trump played both sides like a master chess player)，指「如今，澤連斯基再無選擇，必須認輸，接受特朗普的條件」。