特朗普疑犯「大頭相」變商品 3日籌逾5500萬競選經費

美國前總統特朗上周四在監獄拍下大頭相「檔案照」(mugshot)，成為美國史上首度拍下疑犯照的前總統。他不但沒有視之為恥，除在社交平台主動分享，其陣營更將照片印在T恤、咖啡杯及啤酒套出售，聲稱3天即籌得710萬美元(約5,538萬港元)競選經費。

特朗普涉嫌推翻喬治亞州總統選舉結果遭刑事起訴，上周四主動投案，在喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)監獄拍下檔案照，准以20萬美元(約156萬港元)保釋。特朗普的檔案照並非一般疑犯的一副落漠相，而是眼神極其凌厲，以示不屈。據報當日特朗普在監獄內逗留約20分鐘便保釋離開，他在專機上重申指控是出於「政治動機」及「對正義的嘲諷」，「我沒有做錯事，大家都知道」。他之後再在社交平台X(前稱Twitter)分享照片，聲言永不投降(never surrender)。

目前面對4宗刑事起訴案的特朗普，另外3案都獲豁免拍檔案照。特朗普陣營一直打「政治逼害」牌，令特朗普「愈告愈強」支持度遙遙領先共和黨內對手。FiveThirtyEight本月25日的民調顯示，特朗普黨內民望為52%，其次的佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)只得14.7%。

陣營日前更進一步，大肆宣揚特朗普檔案照，製成多種周邊商品在競選官網(小圖)出售，其中T恤售29.99美元(約233港元)、咖啡杯售15.99美元(約124港元)、海報售19.99美元(約155港元)、連帽衛衣售44.99美元(約350港元)、旗幟售27.99美元(約218港元)、啤酒套售7美元(約54港元)、貼紙售6.99美元(約54港元)，反應理想。