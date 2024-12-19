特朗普瘋狂狙擊杜魯多 稱加拿大變美國第51州「好主意」

下月就任美國總統的特朗普就貿易和邊境問題，最近頻頻狙擊加拿大總理杜魯多，導致他的總理職位也危危乎。繼稱呼北美鄰國領袖為州長杜魯多(Governor Justin Trudeau)後，特朗普周三在社交網再次發文揶揄，指將加拿大變成美國第51個州是「好主意」。 特朗普被指未上台，已干涉全球經濟政策。他揚言上台後，向中國和兩個鄰國加拿大和墨西哥加徵關稅，批評加、墨兩國無落力堵截非法移民，墨西哥放縱合成鴉片類藥物芬太尼流入美國，造成美國人濫用致命。在貿易問題上，特朗普周三在帖文稱，「沒有人能解答我們為何每年補貼加拿大超過1億美元(約7.8億港元)？毫無道理！許多加拿大人想加拿大成為(美國)第51個州，可在稅款和軍事保護上省下大筆金錢。我認為這是好主意。第51個州！！！」

美加關係｜艾伯塔省長反擊：加向美供石油 有關帖文惹來加拿大艾伯塔省長史密斯在社交網「X」發文反擊，稱加拿大向美國出口石油讓美國變得富有。她指，「特朗普先生，關於(美國)與加拿大貿易逆差是個好問題──原因是加拿大(特別是艾伯塔省)向你們美國的煉油廠和工廠輸送了數十億美元原料(石油、天然氣、礦產、穀物、牲畜和木材等)，你們偉大的美國公司和工人得以將這些原材料加工並銷往世界各地，包括輸出到加拿大(我們是你們最大客戶)。」 艾伯塔每天向美國輸送430萬桶石油和氣體，史密斯指數百萬美國職位和公司依賴加拿大這些售價可負擔的原料，為美國創造財富。美國約60%原油和85%電力進口來自加拿大。這並不是特朗普第一次公開稱加拿大應成為美國第51個州。特朗普上月底在佛州海湖莊園與杜魯多會晤後，開始稱杜魯多為加拿大州長。特朗普本月8日接受美國全國廣播公司訪問時再次說，如果美國與加拿大之間存在一面倒的貿易逆差，不如讓加拿大成為美國的州份。

美加關係｜財長方慧蘭辭職批令加方貿易談判處弱勢 特朗普威脅向加拿大貨品徵收25%關稅，令美加關係變緊張，也頻頻向加拿大和杜魯多政府放毒針，更導致杜魯多內閣人事地震；他的長期支持者，副總理兼財長方慧蘭周一突然宣布辭職。她解釋與杜魯多就國家最佳發展道路的問題存在分歧，並於社交網發放給杜魯多的信件，反駁杜魯多推動增加開支的做法是政治伎倆，或損害加方應對特朗普上任後對加國徵收25%關稅的能力。 特朗普回應方慧蘭請辭的帖文稱，她的辭職或被炒魷震驚「加拿大州」，又批評方慧蘭的行為對達成協議無幫助，她的離去不會讓人感可惜。杜魯多原已是少數政府，國會由反對派控制，有評論認為特朗普可能導致他提早落台。