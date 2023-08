特朗普發帖稱「不會放過你」被指威嚇證人　檢察官申證據保密令

記者彭巧蓁/綜合報道

美國前總統特朗普近日因試圖推翻2020年大選結果遭到刑事起訴,沒想到因為他的一篇帖文,可能把事情變得更加複雜。負責此案的特別檢察官史密斯(Jack Smith)要求美國地方法院法官查特坎(Tanya Chutkan) 就本案證據發布保密令,原因是特朗普在3日於自家的社交平台上發表一篇帖文寫下威脅性的字眼,檢察官擔心這可能會造成寒蟬效應。

特朗普在社交網站「Truth Social」發文,用大寫英文寫下:「如果你要衝著我來,我也不會放過你」(IF YOU GO AFTER ME, I'M COMING AFTER YOU!),被檢察官認為有威脅之意,擔心對相關證人造成心理壓力,進而對案情的司法公正性產生負面影響,因此他向法官要求就本案證據發布保密令,以防止特朗普透露本案相關的機密資料。