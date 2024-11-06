特朗普發表勝利演說：我們將會治愈美國(有片)｜美國大選2024

前總統特朗普發表勝利演說，他感謝大家的支持，又說將治愈國家，「我們今晚創造了歷史，這是政治勝利」。他感謝美國人讓他當選，並會為每一名國民而戰，為美國帶來「黃金時代」。他特別提到7個搖擺州助他勝出，例如喬治亞。他又高興從民主黨手上重奪參議院控制權，而共和黨相信可繼續掌眾議院控制權。特朗普表示，會立即封鎖美墨邊境堵截非法移民。

美國大選2024｜特朗普：新星誕生，Elon

特朗普在演說中，也提到在投票前夕助他拉票的Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)，對方既出錢又出力。特朗普說，所有在這裡的人都很特別，台下觀眾大叫「Elon」，他回應「我們有新一位新星，新星誕生，Elon(Musk)！」特朗普讚揚馬斯克是很捧的人，「他花了兩星期在費城及賓夕法尼州其他地方助選」。