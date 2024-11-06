特朗普發表勝利演說：我們將會治愈美國｜美國大選2024

前總統特朗普發表勝利演說，他感謝大家的支持，又說將治愈國家，「我們今晚創造了歷史，這是政治勝利」。他感謝美國人讓他當選，並會為每一名國民而戰。他特別提到7個搖擺州助他勝出，例如喬治亞。他又高興從民主黨手上重奪參議院控制權。特朗普表示，會立即封鎖美墨邊境堵截非法移民。
美國大選2024｜特朗普：新星誕生，Elon
特朗普在演說中，也提到在投票前夕助他拉票的Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)，對方既出錢又出力。特朗普說，所有在這裡的人都很特別，台下觀眾大叫「Elon」，他回應「我們有新一位新星，新星誕生，Elon(Musk)！」特朗普讚揚馬斯克是很捧的人，「他花了兩星期在費城及賓夕法尼州其他地方助選」。
美國大選2024｜CNN：7搖擺州特朗普勝3州領先4州 賀錦麗輸賓夕法尼亞大勢已去
美國霍士新聞率先宣布，前總統特朗普當選第47屆美國總統。美國有線新聞網絡(CNN)在7個搖擺州的預測顯示，特朗普在其中3州勝出，包括喬治亞、北卡羅來納和賓夕法尼亞，另外4個州亞利桑那、內華達、密歇根和威斯康辛，雖未完成點票，但特朗普領先。賓夕法尼亞對副總統賀錦麗勝選相當重要，她輸掉該州，可說是大勢已去。除了新特朗普的霍士新聞宣布他勝出，CNN的預測亦顯示特朗普奪得266張選舉人票，距離當選門檻270張，僅差4票。7個搖擺州中，上屆拜登勝出的賓夕法尼亞，今屆染紅由特朗普勝出，喬治亞亦是。
美國大選2024｜逾130年來首位連任失敗總統再入主白宮
78歲的特朗普成為當選的最年長總統，也是逾130年來首位連任失敗總統再入主白宮，亦是首名總統在宣誓時已被定罪。他因向豔星付掩口費一案被定罪，本月稍後判刑；若成功當選，可避免入獄，也可終止聯邦當局調查他試圖推翻2020年大選結果一案。在投票前夕，不少特朗普政府時期官員批評他的施政能力，有指若他勝出，將反映選民更不滿拜登和賀錦麗在經濟，以及打擊美墨邊境非法移民的無能。美國第一位兩度當選、但任期不連續的總統是Grover Cleveland，他於1885年到1889年入主白宮，又於1893年到1897年擔任總統。