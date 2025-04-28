特朗普百日開局支持率僅39%　創80年來美國歷任總統新低

美國總統特朗普即將於明日上任滿一百日，但據美國廣播公司(ABC)、《華盛頓郵報》以及益普索集團(Ipsos)聯合進行的最新民意調查顯示，特朗普的執政百日支持率僅有39%，較今年2月份下滑6個百分點，同時高達55%的受訪者明確表示不支持，創下過去80年來美國歷任總統的最低執政百日支持率。

在經濟政策評價方面，有72%受訪美國人認為，特朗普的經濟政策很可能在短期內引發經濟衰退；73%受訪者直言當前經濟狀況不佳，其中53%的人認為自特朗普上任以來美國經濟變得更差，41%人認為自己的財務狀況惡化。

值得注意是，在支持率方面僅有21%的人表示「強烈」支持特朗普的工作，創下其個人歷史新低，約兩倍的受訪者、即44%表示強烈不支持他的工作。除移民問題外，特朗普在單獨問題上的評級亦處於低迷狀態。67%人表示不贊成他處理近期股市波動的方式。自特朗普上任以來，標普500指數跌了8.7%。

64%人不贊成關稅政策

此外，備受關注的關稅方面，64%人表示不贊成；在整體經濟和美國與其他國家關係方面，61%人表示不贊成；在關注普通美國人利益方面，58%的人表示不贊成；在管理聯邦政府方面，57%的人表示不贊成。這項民調結果反映出特朗普政府正面臨嚴峻的民意考驗。