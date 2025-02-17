特朗普監獄大頭相掛白宮　各國到訪領袖皆能「觀賞」(有片)

美國總統特朗普於2023年在監獄拍下大頭相「檔案照」(mugshot) ，成為美國史上首度拍下疑犯照的前總統，他未有視為恥辱，在競選其間將大頭相印在商品籌集競選經費，上任更將相片掛在白宮，到訪的各國領袖、官員或人士皆可看到。

相片照片於特朗普在上周四(13日)於白宮與印度總理莫迪會面時拍攝的照片中曝光。走廊從橢圓形辦公室通往內閣會議室，世界各國領導人和其他訪問橢圓形辦公室的人都可以看到。報道指，照片至少從4 日特朗普會見以色列總理內塔尼亞胡時就一直掛在那裡。特朗普的助手、白宮副幕僚長斯卡維諾(Dan Scavino)於社交平台X分享這張照片的影片，並說祝賀語「情人節快樂！！！歡迎來到美麗的橢圓形辦公室」，意味特朗普團隊中似乎有意把照片用作宣傳。