特朗普監獄「大頭相」成網路改圖爆紅　拜登大讚「靚仔」

美國前總統特朗普，24日主動前往亞特蘭大富爾頓郡監獄（FultonCounty Jail）自首，並拍下「大頭照」，而他的長期政敵，美國總統拜登看到照片後，還戲謔向媒體稱讚特朗普「是個帥哥」。

特朗普第四次面臨刑事指控

特朗普的私人飛機在24日晚間7點，降落於喬治亞州亞特蘭大機場，隨後他乘車前往富爾頓郡監獄，就自己被指控涉嫌推翻2020年總統選舉結果的刑事案件主動投案，而這也是特朗普卸下總統大位以來，第四次面臨刑事指控。

不過相比於特朗普的處境，美國總統拜登當天可說是相當輕鬆，他正在加州太浩湖（Lake Tahoe）度假，當被記者問到，是否有看過特朗普的「大頭照」時，一旁的車隊和支持群眾，發出了大片噓聲，拜登先是露出笑容，接着回應稱自己有在電視上看到，還打趣表示「是個帥哥」。