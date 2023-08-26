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2023-08-26 14:45:00

特朗普監獄「大頭相」成網路改圖爆紅　拜登大讚「靚仔」

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拜登受訪時稱讚特朗普的大頭照是「帥哥」。（圖／美聯社）

記者鄒慈芸／綜合報道

美國前總統特朗普，24日主動前往亞特蘭大富爾頓郡監獄（FultonCounty Jail）自首，並拍下「大頭照」，而他的長期政敵，美國總統拜登看到照片後，還戲謔向媒體稱讚特朗普「是個帥哥」。

特朗普到喬治亞州投案，首次拍「大頭照」創美國總統歷史。(AP)

特朗普到喬治亞州投案，首次拍「大頭照」創美國總統歷史。(AP)

特朗普第四次面臨刑事指控

特朗普的私人飛機在24日晚間7點，降落於喬治亞州亞特蘭大機場，隨後他乘車前往富爾頓郡監獄，就自己被指控涉嫌推翻2020年總統選舉結果的刑事案件主動投案，而這也是特朗普卸下總統大位以來，第四次面臨刑事指控。

不過相比於特朗普的處境，美國總統拜登當天可說是相當輕鬆，他正在加州太浩湖（Lake Tahoe）度假，當被記者問到，是否有看過特朗普的「大頭照」時，一旁的車隊和支持群眾，發出了大片噓聲，拜登先是露出笑容，接着回應稱自己有在電視上看到，還打趣表示「是個帥哥」。

特朗普大頭照被網民惡搞瘋傳

特朗普最後以20萬美元交保獲釋，不過他的司法檔案照也被公開，只見特朗普表情嚴肅，穿着藍色西裝，打着紅色領帶，照片一曝光立即成為最熱門的網路改圖，被許多網友拿來後製惡搞。

不過特朗普的支持者和他本人似乎都不以這張照片為恥，特朗普甚至在自家平台Truth Social上主動上傳這張照片，並寫著「干擾選舉」和「永不投降」。就連特朗普的競選團隊，都將大頭照拿來利用，印在T恤、咖啡杯及啤酒套上，希望以此為特朗普募集競選資金。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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