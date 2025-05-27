特朗普禁哈佛招國際學生 網上謠傳因拒錄取兒子巴倫

美國總統特朗普政府禁止哈佛大學招收國際學生，轟動國際社會。他與哈佛的恩怨情仇再度引起關注，包括之前一直有傳他的小兒子巴倫遭到哈佛大學、哥倫比亞大學和史丹福大學三大學府拒收，再度成為網上熱話。謠言認為特朗普對哈佛窮追猛打，是為報復兒子不被錄取。有人甚至叫哈佛拿出巴倫的申請信和拒絕錄取信件，便清楚為何哈佛遭針對。

報道指，特朗普其他子女向來就讀賓夕法尼亞大學或喬治城大學(又譯喬治敦大學)，巴倫在中學畢業後卻選擇到紐約大學就讀商學院。特朗普去年稱，巴倫有很多選擇，他最後選讀紐約大學因「真心喜歡」。第一夫梅拉尼婭則指兒子想就近在紐約屋企讀書。

巴倫不獲三大學府錄取並沒有證據，卻被指是特朗普針對各學府的原因，就連國會議員也加入有關傳言。民主黨籍參議員Sheldon Whitehouse於4月在社交網稱，無辦法不質疑特朗普家族有多少成員遭哈佛拒絕。其帖文引起大量網民聲稱，巴倫遭哈佛和其他一流學府拒絕錄取的言論，所以特朗普最近才針對這些學府。有人說，「估下哪些大學沒有接收巴倫申請？哈佛、史丹福和哥倫比亞；任何遭特朗普攻擊的都是收了他的錢，卻仍稱任何捐款都不可讓他兒子入讀。」