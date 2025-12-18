特朗普稱委政府為恐怖組織 封鎖受制裁運油輪進出

美國總統特朗普進一步施壓委內瑞拉總統馬杜羅，周二在社交平台稱，馬杜羅政府已被列為外國恐怖組織，並下令禁止全部受制裁的運油輪進出委國。美國此舉進一步勒緊委國經濟逼馬杜羅「投降」，而石油是該國主要收入來源。路透社指，暫時不清楚美國將如何封鎖受制裁船隻進出，以及特朗普會否動員海岸衛隊攔截。

美國首先在加勒比海區內集結海軍力量，並於上周罕有地於委內瑞拉外海扣押一艘油輪，之後又宣布制裁6艘運送委國石油的油輪。報道指，油輪扣押事件後實際上已形成禁運，多艘運載數百萬桶原油的油輪為免遭扣押，都停留在委國水域內。特朗普周二晚宣布封鎖油輪進出，指控委內瑞拉使用「偷來」的石油資助毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架，揚言會繼續集結軍力，直至委國交還之前從美國偷去的石油、土地及其他資產。未知他如何得出委國偷去美國石油的說法。特朗普在帖文稱，委內瑞拉全面遭南美歷來最大規模艦隊集結包圍，而規模只會愈來愈大，直至委國交還石油等資產。美國防部官員拒絕回應特朗普的帖文，指一切有關提問交由白宮回答。

