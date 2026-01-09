特朗普稱對委內瑞拉行動 不會為北京攻台開先例　

美軍日前對委內瑞拉發動軍事打擊，控制委內瑞拉總統馬杜羅夫婦並將他們帶到美國，被多國指責嚴重侵犯委內瑞拉主權與領土完整，違反國際法。美國總統特朗普在《紐約時報》周四（8日）刊出的訪問中表示，他在委內瑞拉採取的行動不會為俄羅斯、中國等其他國家開創先例，強調自己是在應對「真正的威脅」。他又認為在自己任內，北京不敢攻打台灣。

特朗普提到，北京認為台灣是中國的一部分，國家主席習近平要對台灣做甚麼「由他決定」。但他認為，在自己監視下北京不敢攻台，在美國換了總統後或許會動手，但他不相信也不希望自己仍在任時北京對台動武，「我已經向他表達過如果他那麼做，我會非常不高興」。被問到習近平會否在台灣問題上參考今次美軍的做法時，特朗普表示，兩者情況並不相似，因台灣並未對中國構成與馬杜羅政府對美國相同類型的威脅，故認為委內瑞拉的情況與台灣的情況不能相提並論。中國駐美國大使館發言人重申，台灣問題純屬中國內政，如何解決是中國主權範圍內的事。

僅受自身道德約束

另外，特朗普表示，在全球範圍內行使權力存在限制，作為三軍統帥的權力就是被自身道德標準和意志約束，強調自己不需要國際法，亦不想傷害任何人。當被追問美國政府是否需要遵守國際法，特朗普說需要，但當美國受到限制時，自己會是最終的仲裁者：「這取決於你如何定義國際法。」

據報道，特朗普在專訪中對自己透過軍事、經濟或政治手段來鞏固美國霸權暢所欲言，是他迄今對其世界觀最直白表述。其核心理念是，在強權衝突中，決定性因素應該是國家實力，而不是法律、條約和公約。