特朗普稱快將與習近平會晤　稱華府有很多威脅可反制中方

美國總統特朗普表示，很快會與國家主席習近平會面，並達成公平的貿易協議，但若未能消除貿易分歧，中國將要承受155%的關稅，並指華府可以用很多東西可反制中國用稀土威脅美國。特朗普周一(20日)與澳洲總理阿爾巴尼斯簽署有關稀土及關鍵礦產的協議。

特朗普表示：「我將會與習近平主席會面，我們的關係很好，我們將在一兩個星期內於南韓會面，看看可做些甚麼。我認為在南韓的會面結束時，中國與我將達成一份真正公平及偉大的貿易協議。」特朗普又表示，他已經獲邀訪問中國，會在明年某個時候出訪，並形容已經大致安排好。不過特朗普同時指出，若美中兩國未能消除貿易分歧，中國將要承擔155%進口關稅。他又形容中國用稀土威脅美國，美國則以關稅反制，同時華府可以用很多東西威脅，包括可以停止向中國提供波音飛機的零件。