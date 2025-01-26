特朗普稱TikTok收購30天內有決定 傳甲骨文監管數據收集軟件更新

美國總統特朗普上台首要任務之一是「拯救」TikTok，他透露正與多人商談收購事宜，相信30天內會有決定。有報道指，託管TikTok美國業務數據的軟件商甲骨文(Oracle)，將負責監管TikTok和軟件更新；TikTok的中國母公司字節跳動在收購後仍可持有部分股份，毋須完全剝離。
TikTok禁令｜特朗普：無與甲骨文談
特朗普周日乘搭空軍一號飛往佛州時向記者稱，與很多人談論TikTok，他們都表示有興趣收購，但他否認與甲骨文創辦人埃里森有談及收購。記者問特朗普是否與甲骨文及其他投資者商討拯救TikTok，他回答「不，無與甲骨文談。很多人與我談，非常有錢的人，想收購TikTok。我可能在未來30天作出決定，國會給予90天，若我們能夠拯救TikTok，將是好事。」特朗普之前曾說，對親信兼全球首富馬斯克收購TikTok持開放態度。
TikTok禁令｜甲骨文負責國安問題
路透社稍早前引述兩名消息人士稱，特朗普政府正著手制定拯救TikTok計劃，甲骨文和一組外界投資者將參與，以有效控制TikTok運作。消息人士強調，與甲骨文的潛在協議還未落實，可能有變。報道稱，字節跳動數個美國投資商也可能參與協議談判。在有關協議下，甲骨文將負責TikTok不會危害美國國家安全的事宜。兩間公司於2022年曾達成協議，甲骨文負責儲存TikTok美國用戶的數據，以釋除美國政府對中國政府干預的疑慮。