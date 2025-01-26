特朗普稱TikTok收購30天內有決定 傳甲骨文監管數據收集軟件更新

美國總統特朗普上台首要任務之一是「拯救」TikTok，他透露正與多人商談收購事宜，相信30天內會有決定。有報道指，託管TikTok美國業務數據的軟件商甲骨文(Oracle)，將負責監管TikTok和軟件更新；TikTok的中國母公司字節跳動在收購後仍可持有部分股份，毋須完全剝離。

TikTok禁令｜特朗普：無與甲骨文談

特朗普周日乘搭空軍一號飛往佛州時向記者稱，與很多人談論TikTok，他們都表示有興趣收購，但他否認與甲骨文創辦人埃里森有談及收購。記者問特朗普是否與甲骨文及其他投資者商討拯救TikTok，他回答「不，無與甲骨文談。很多人與我談，非常有錢的人，想收購TikTok。我可能在未來30天作出決定，國會給予90天，若我們能夠拯救TikTok，將是好事。」特朗普之前曾說，對親信兼全球首富馬斯克收購TikTok持開放態度。