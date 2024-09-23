特朗普突宣布不選2028年總統 若輸給賀錦麗就隱退？(有片)｜美國大選2024

特朗普在訪問中表示如今次輸了，下屆不會再參選。(互聯網)

美國共和黨總統候選人特朗普向來以「打不死」著稱，上屆選舉敗給拜登後，今屆捲土重來聲勢浩大，早前遭遇一次行刺及一次疑似行刺，均化險為夷，但他最新受訪時竟講「洩氣話」，說倘在今屆大選敗給民主黨的賀錦麗，下屆將不再參選了。

特朗普在美國辛克萊廣播集團(Sinclair Television Group)周日播出的節目《Full Measure》中，被主持及問，「若你今次(選舉)不成功，你認為自己4年後還會在參選嗎？」

美國大選2024｜特朗普若今屆勝選 也只能做一屆

特朗普回答︰「不，我不認為。我想……就這樣吧。我完全不認為(會再參選)。希望我們今次會成功。」如現年78歲的特朗普今屆敗選，到下屆時他將達82歲，恐會步拜登後塵被指太老；如他今屆順利當選，根據目前美國憲法任何人只能做兩屆總統的規定，因特朗普之前已做過一屆(2017至2021年)，故他2028年也不能尋求連任。