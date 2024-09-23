特朗普突宣布不選2028年總統 若輸給賀錦麗就隱退？(有片)｜美國大選2024

美國共和黨總統候選人特朗普向來以「打不死」著稱，上屆選舉敗給拜登後，今屆捲土重來聲勢浩大，早前遭遇一次行刺及一次疑似行刺，均化險為夷，但他最新受訪時竟講「洩氣話」，說倘在今屆大選敗給民主黨的賀錦麗，下屆將不再參選了。
特朗普在美國辛克萊廣播集團(Sinclair Television Group)周日播出的節目《Full Measure》中，被主持及問，「若你今次(選舉)不成功，你認為自己4年後還會在參選嗎？」
美國大選2024｜特朗普若今屆勝選 也只能做一屆
特朗普回答︰「不，我不認為。我想……就這樣吧。我完全不認為(會再參選)。希望我們今次會成功。」如現年78歲的特朗普今屆敗選，到下屆時他將達82歲，恐會步拜登後塵被指太老；如他今屆順利當選，根據目前美國憲法任何人只能做兩屆總統的規定，因特朗普之前已做過一屆(2017至2021年)，故他2028年也不能尋求連任。
特朗普受訪及近日出席活動︰
美國大選2024｜馬斯克會否「入閣」特朗普︰言之尚早
特朗普亦被問及若當選，會否邀請表態支持他的名人加入政府，包括富商馬斯克、前民主黨籍眾議院議員加巴德(Tulsi Gabbard)，以及已退出選戰的小羅拔甘迺迪等。特朗普稱目前言之尚早，強調沒有跟任何人達成協議，但稱預計很快就需要決定挑選誰人加入政府。
美國大選2024｜賀錦麗被指政綱空泛 將公布新經濟政綱
多項民調顯示，目前特朗普的支持度落後民主黨總統候選人賀錦麗4至5個百分點。賀錦麗的短板是經驗不足，日前在訪問中亦流露政綱空泛的缺點，據報她周三將在匹茲堡交代新的經濟政綱，焦點在於刺激商界投資及協助國民累積財富等。
美國大選2024｜賀錦麗促特朗普應邀再電視辯論
賀錦麗周日在紐約拉票時，促請特朗普接受邀請，出席下月23日由美國有線新聞網絡(CNN)主辦的電視辯論，她批評特朗普找藉口逃避。特朗普較早前表示，因部分州份已開始提前投票，再舉行辯論已太遲。二人在上一次電視辯論交鋒後，較多人認為賀錦麗表現較佳。