熱門搜尋:
情人節2025 富豪雪糕車 大S離世 DeepSeek 新店關注組 朗天峰 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-11 15:05:33

特朗普簽令恢復用膠飲管 斥紙飲管行不通「數秒鐘破掉」(有片)

分享：
美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，推動恢復使用塑膠飲管

美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，推動恢復使用塑膠飲管

adblk5

美國總統特朗普周一在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，推動恢復使用塑膠飲管，政府機構要停止購買及不再提供紙飲管，並逐步全國淘汰。

稱「不會太影響鯊魚進食」

特朗普簽署時聲言紙飲管無用及行不通：「我試過很多次使用紙飲管，有時它們會破掉及爆泡，如果東西很熱，用不到很長的時間，有時數分鐘，有時數秒鐘。這是很荒謬的情況。所以我們要重新使用膠飲管，我覺得可行的。」他又淡化膠飲管對污染海洋造成的損害，認為使用塑膠不會影響鯊魚進食。

adblk6

特朗普今次是要推翻前朝政府鼓勵用紙飲管的政策，他斥拜登要求2035年前逐步停止採購即棄塑膠用品的措施非常荒謬。有環保團體表示，美國每天使用的飲管超過3.9億支，大部分用不足30分鐘，飲管至少200年才能分解，對海龜和其他野生動物構成威脅。不過亦有研究顯示部分紙飲管含有永久化學物PFAS，若人體長期接觸有可能增加患癌風險。

英國及愛爾蘭的麥當勞全面改用紙飲管。(互聯網) 有顧客指紙飲管會溶解。(互聯網) 膠刀叉及膠飲管等，根本無法分解。(資料圖片) 取代膠飲管(右)的蔗渣飲管成本比紙飲管高。(吳康琦攝)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能