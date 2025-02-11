特朗普簽令恢復用膠飲管 斥紙飲管行不通「數秒鐘破掉」(有片)

美國總統特朗普周一在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，推動恢復使用塑膠飲管，政府機構要停止購買及不再提供紙飲管，並逐步全國淘汰。

稱「不會太影響鯊魚進食」

特朗普簽署時聲言紙飲管無用及行不通：「我試過很多次使用紙飲管，有時它們會破掉及爆泡，如果東西很熱，用不到很長的時間，有時數分鐘，有時數秒鐘。這是很荒謬的情況。所以我們要重新使用膠飲管，我覺得可行的。」他又淡化膠飲管對污染海洋造成的損害，認為使用塑膠不會影響鯊魚進食。