特朗普簽令恢復用膠飲管 斥紙飲管行不通「數秒鐘破掉」(有片)

美國總統特朗普周一在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，推動恢復使用塑膠飲管，政府機構要停止購買及不再提供紙飲管，並逐步全國淘汰。
稱「不會太影響鯊魚進食」
特朗普簽署時聲言紙飲管無用及行不通：「我試過很多次使用紙飲管，有時它們會破掉及爆泡，如果東西很熱，用不到很長的時間，有時數分鐘，有時數秒鐘。這是很荒謬的情況。所以我們要重新使用膠飲管，我覺得可行的。」他又淡化膠飲管對污染海洋造成的損害，認為使用塑膠不會影響鯊魚進食。
特朗普今次是要推翻前朝政府鼓勵用紙飲管的政策，他斥拜登要求2035年前逐步停止採購即棄塑膠用品的措施非常荒謬。有環保團體表示，美國每天使用的飲管超過3.9億支，大部分用不足30分鐘，飲管至少200年才能分解，對海龜和其他野生動物構成威脅。不過亦有研究顯示部分紙飲管含有永久化學物PFAS，若人體長期接觸有可能增加患癌風險。
Pres. Trump signed an executive order on Monday moving to reverse a federal push away from plastic straws, saying that paper straws “don’t work.”— ABC News (@ABC) February 10, 2025
“It’s a ridiculous situation," Trump said. "We’re going back to plastic straws."
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