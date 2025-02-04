特朗普簽令成立主權財富基金　或用於收購TikTok

美國總統特朗普周一(3日)簽署行政命令，指示美國財政部和商務部創建一個主權財富基金(Sovereign wealth fund)，並表示該基金可能會收購TikTok。 特朗普在簽署該命令前表示，美國作為大國，理應擁有主權財富基金。他以TikTok為例，表示美國可能對其採取行動，並將其納入該基金。行政命令要求華府相關部門在12個月內成立主權財富基金，把美國民眾的資產貨幣化，融合為更具流動性的資產組合，以造福民眾。

主權基金如何融資等細節未明 主權財富基金在亞洲和中東國家頗為流行，它是國有投資基金，將國家預算資金投入股票、債券和房地產等金融資產。目前全球最大、最富有的主權財富基金，主要由中國、挪威和中東等石油資源豐富的國家持有。《路透社》報道，該主權基金的具體運作、如何融資等細節尚不清楚，但特朗普過去曾稱，可透過關稅和其他手段來籌集資金。美國財長貝森特(Scott Bessentl)表示，當局會在未來12個月內完成有關計劃。

TikTok在美國擁有約1.7億用戶，前總統拜登簽署「不賣即禁」法案，定於1月19日限期前，中國母公司字節跳動需要將TikTok出售。特朗普1月20日上任當日簽署行政命令，要求將該法的實施延後75天。他曾表示，正在與多名有意收購TikTok的人士洽商，並可能在2月對該程式的未來做出決定。