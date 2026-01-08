特朗普簽令退出66國際組織　中方：美國退群已不是甚麼新聞(更新)

在北京， 外交部回應美國總統特朗普指示美國退出66個國際機構，發言人毛寧說，美國退群已經不是甚麼新聞。事實上，國際組織和多邊機構存在的意義就在於不代表任何一個國家的私利，而是維護成員國的共同利益。正是因為如此，以聯合國為核心的國際體系80多年來維護了世界的和平與穩定，促進了經濟社會發展，保障了各國的平等權益。毛寧說，當前國際形勢再次證明，多邊體系有效運行，才能防止叢林法則蔓延，才能讓國際秩序不被「強權即真理，武力即正義」主導。這是當前大多數國家，特別是小國弱國最需要的。無論形勢如何變化，中國將始終堅持多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，同國際社會一起推動構建更加公正合理的全球治理體系。

包括31聯合國機構

白宮並未交代具體名單，但表示在對美國參與的所有國際政府間組織、協定和條約進行全面審查後，發現這些組織及機構宣揚激進的全球治理、氣候政策與意識形態綱領，違反美國的國家和經濟利益，並批評有關組織將其他議程置於美國優先事項之上，以低效或無效方式處理重要問題，相關決定令美國納稅人不需要再資助這些組織，從而令資金能以更有效的方式用於相關任務。

特朗普重新入主白宮後，一直試圖大幅削減美國對聯合國等國際組織的資助及參與，包括停止參與聯合國人權理事會，延長暫停資助對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。此外，特朗普已先後宣佈退出聯合國教科文組織（UNESCO），並再度退出世界衛生組織（WHO）及《巴黎氣候協定》。

