特朗普簽署備忘錄將徵收對等關稅　稱其他國家無法抱怨

美國總統特朗普簽署備忘錄，指示向美國貨物收取關稅的國家徵收對等關稅。白宮官員表示，有關審查工作將在數周內完成。特朗普又揚言之後會在對等關稅的基礎上，向進口半導體、汽車及藥物徵收進口稅。

特朗普周四(13日)在白宮橢圓形辦公室簽署備忘錄，指示財政部長、商務部長及貿易代表等官員，向其他國家徵收對等關稅。特朗普表示，美國想要一個公平的競爭環境，已決定徵收對等關稅，並將考慮對使用增值稅制度的國家加徵關稅。特朗普說，他不預期在對等關稅上作出豁免，並形容政策對所有人都公平，其他國家無法抱怨，他們的避免方法是減少或停止對美國貨開徵關稅，或將生產轉移到美國。