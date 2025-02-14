特朗普簽署備忘錄將徵收對等關稅　稱其他國家無法抱怨

美國總統特朗普簽署備忘錄，指示向美國貨物收取關稅的國家徵收對等關稅。白宮官員表示，有關審查工作將在數周內完成。特朗普又揚言之後會在對等關稅的基礎上，向進口半導體、汽車及藥物徵收進口稅。
特朗普周四(13日)在白宮橢圓形辦公室簽署備忘錄，指示財政部長、商務部長及貿易代表等官員，向其他國家徵收對等關稅。特朗普表示，美國想要一個公平的競爭環境，已決定徵收對等關稅，並將考慮對使用增值稅制度的國家加徵關稅。特朗普說，他不預期在對等關稅上作出豁免，並形容政策對所有人都公平，其他國家無法抱怨，他們的避免方法是減少或停止對美國貨開徵關稅，或將生產轉移到美國。
審查工作料於4月1日完成
所謂「對等關稅」，即任何一個國家對美國開徵多少關稅，美國同樣會對等開徵對方同等關稅。特朗普對美國長期處於巨額貿易逆差表示不滿，認為是貿易對象從美國獲取巨大利潤。獲特朗普提名出任商務部長的盧特尼克(Howard Lutnick)表示，將對每個受影響的國家逐一採取行動，相關研究將於4月1日完成。分析認為，歐盟、印度、越南等多個與國家和地區將受到較大影響。
上周二對中國入口產品加徵1成關稅，原定對加拿大及墨西哥徵收的2成5關稅，順延一個月實施。他又在周一簽署行政命令，下月12日起對所有進口鋼鋁徵收2成5關稅，並取消對部分貿易伙伴國的鋼鋁免稅配額和豁免政策。