特朗普終止多元性別　最美跨性別影星護照被強制改為男性(有片)

特朗普上任後簽署行政命令，限制政府對跨性別身分的承認，如今美國不只已停止簽發包含性別中立「X」選項的護照，還要求官方身分文件只能標註出生時的生理性別。有「最美跨性別演員」之稱的Hunter Schafer近日表示，補領新護照上性別一欄，被政府強制改為「M」(男性)。

綜合報道，相關行政命令要求聯邦機構只能回到「性別二元」提供男或女的性別選擇，國務院已全面停止發放帶有「X」性別標記的護照。憑HBO影集《高校十八禁》走紅的美國跨性別女影星Hunter Schafer上周五(21日)透過影片分享平台TikTok發布長達8分半鐘影片，表示自己從青少年時期就已經進行賀爾蒙療程、完成性別轉換手術，過去10幾年的駕照和護照上的性別欄也都標示為「F」(女性)，至於出生證明並未更改性別。她續說，早前到西班牙拍片期間因遺失護照，向美國聯邦機構補領護照，並在申請表上標註「F」，但如今拿到的護照卻顯示「M」。