特朗普組「鐵粉」內閣 CNN：快速展開第二任期

第二度當選美國總統的特朗普連日忙於組班，一些新公布內閣人選均為其長期支持者，包括主管邊境事務的前移民及海關執法局署理局長霍曼。美媒盛傳共和黨籍佛州眾議員沃爾茲將任國家安全顧問，負責國家安全及部分外交政策，他也是特朗普「鐵粉」之一。另外，對華立場強硬的參議員魯比奧極可能出任國務卿，他由「反特」變成特朗普主義擁戴者。
美國有線新聞網絡(CNN)稱，特朗普的管治團隊由效忠者組成，都是其「讓美國再次偉大」運動的死忠粉絲，務求快速展開其第二任期。而他的新內閣或成為近代最右翼的白宮，將針對華盛頓精英、非法移民，並尋求推翻監察政府制度，以及告訴其他國家從此刻起「美國優先」。報道指，新政府的高官人選足以令美國自由派顫抖。
特朗普內閣｜女版特朗普擬任國土安全部長
特朗普新內閣可說是鷹派當道，已宣布的官員包括負責政策的白宮副幕僚長米勒，他在特朗普第一任期出任高級顧問時，對移民問題態度強硬，支持對非法入境者家庭強行實施「骨肉分離」，即是拘捕非法移民家長，令他們與一起偷渡的未成年子女分離。米勒同時亦支持針對部分國家的入境禁令。至於負責邊境及移民事務、出任「邊境沙皇」的霍曼更是骨肉分離政策倡議者，警告阻止遣返非法移民政策的民主黨籍州長「滾開」。數個美媒亦指，在特朗普第一任期已成為其狂熱支持者的南達科他女州長內姆將成為國土安全部長，她被形容是「女版特朗普」。
特朗普內閣｜對華鷹派魯比奧任國務卿呼聲高
至於被視為外交事務重要職位的國務卿和國家安全顧問，多個傳媒均指魯比奧很大機會成為國務卿，甚至塵埃落定。若成事，他將是首位任此職的拉丁裔美國人。魯比奧2016年大選曾諷刺特朗普，被視為新保守主義派遭特朗普支持者抨擊，但其後卻變成「特粉」。他一直主張對中國、伊朗及古巴採取強硬外交政策。有指已被特朗普挑選為國家安全顧問的沃爾茲，同樣對中國立場強硬。參與過阿富汗戰爭的他曾警告美國盟友須承擔自己的安全開支，美國納稅人已支付了太長時間，他出任國家安全顧問對北約來說不是好事。他亦可能會獻策助特朗普盡快結束烏克蘭戰爭。