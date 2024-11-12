特朗普組「鐵粉」內閣 CNN：快速展開第二任期

魯比奧(右)今屆大選落力為特朗普(左)拉票，對中國態度強硬的他有可能出任國務卿主管外交事務。(美聯社)

第二度當選美國總統的特朗普連日忙於組班，一些新公布內閣人選均為其長期支持者，包括主管邊境事務的前移民及海關執法局署理局長霍曼。美媒盛傳共和黨籍佛州眾議員沃爾茲將任國家安全顧問，負責國家安全及部分外交政策，他也是特朗普「鐵粉」之一。另外，對華立場強硬的參議員魯比奧極可能出任國務卿，他由「反特」變成特朗普主義擁戴者。

美國有線新聞網絡(CNN)稱，特朗普的管治團隊由效忠者組成，都是其「讓美國再次偉大」運動的死忠粉絲，務求快速展開其第二任期。而他的新內閣或成為近代最右翼的白宮，將針對華盛頓精英、非法移民，並尋求推翻監察政府制度，以及告訴其他國家從此刻起「美國優先」。報道指，新政府的高官人選足以令美國自由派顫抖。