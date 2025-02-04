特朗普縮減聯邦開支 美國政府逾350網站疑關閉 包括中情局、國防部、商務部網站

傳媒檢視後發現，在美國聯邦政府轄下網絡安全和基礎設施安全管理局(CISA)提供的近1,400個聯邦官網清單中，超過350個網站於當地時間周一(3日)下午處於離線狀態，無法使用，當中包括與國防部、商務部、能源部、運輸部、勞工部、中央情報局、最高法院相關的網站，以及人道機構美國國際開發署(USAID)的網站。
報道指，未知這些網站何時開始無法存取，也不清楚只屬暫時性，還是根據特朗普的指令而關閉。時值特朗普政府推動大幅縮小政府規模的行動，特朗普「重臣」馬斯克正領導新成立的政府效率部(DOGE)，執行節省聯邦開支的工作。
馬斯克「開鍘」
馬斯克周一表示，美國國際開發總署將會關閉，又說這機構是「犯罪組織」。美國國際開發署在120個國家推動救援計劃。
疾控中心網站刪除愛滋病LGBTQ網頁
美媒報道，特朗普上周下令終止所有以公帑資助的「性別意識形態」計劃後，很多美國政府網站都刪除了有關LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別等)的訊息，包括一些公共衛生機構。與愛滋病(AIDS)和LGBTQ青年相關的主要資訊和資料庫也從美國疾控中心(CDC)的網站上消失，令衛生專家震驚。在疾控中心有關AIDS和LGBTQ青年的登入頁面均顯示：「未發現你要尋找的網頁。」
傳染病學會：令人深感憂慮
美國傳染疾病學會發聲明指：「在美國疾控中心及其他衛生機構的網站上刪除了與愛滋病毒和LGBTQ相關資訊，令人深感憂慮，這讓監測與因應疾病爆發的科學訊息和資料方面產生了危險的缺口。」聲明指，「愛滋病毒、猴痘、性接觸感染等疾病正威脅著公共衛生，並影響全人類時」，公眾能獲取這些資訊，「尤其重要」。