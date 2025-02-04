特朗普縮減聯邦開支 美國政府逾350網站疑關閉 包括中情局、國防部、商務部網站

傳媒檢視後發現，在美國聯邦政府轄下網絡安全和基礎設施安全管理局(CISA)提供的近1,400個聯邦官網清單中，超過350個網站於當地時間周一(3日)下午處於離線狀態，無法使用，當中包括與國防部、商務部、能源部、運輸部、勞工部、中央情報局、最高法院相關的網站，以及人道機構美國國際開發署(USAID)的網站。

報道指，未知這些網站何時開始無法存取，也不清楚只屬暫時性，還是根據特朗普的指令而關閉。時值特朗普政府推動大幅縮小政府規模的行動，特朗普「重臣」馬斯克正領導新成立的政府效率部(DOGE)，執行節省聯邦開支的工作。