特朗普老貓燒鬚遭賀錦麗力壓　無暇攻擊對手弱點｜美國大選2024

美國總統辯論周二晚9時(香港周三早上9時)舉行，由美國廣播公司(ABC)主辦，是副總統賀錦麗首次與前總統特朗普較勁。有傳媒形容過去曾參與總統辯論的特朗普老貓燒鬚，不少人認為他會處於上風，但在墮胎權以至民主等主要議題上，遭檢察官出身的賀錦麗力壓，又遭指控是獨裁者的朋友。結果特朗普忙於為自辯護，而無暇攻擊賀錦麗的弱點。由於兩人的支持度叮噹馬頭，外界認為他們在今次的辯論表現，或可突破目前膠著局面。 總統辯論｜特朗普：移民「食狗」 團隊轟辯論變「一對三」 英國《每日郵報》稱，在90分鐘的激烈辯論後，特朗普競選團批隊兩名主持與賀錦麗「一對三」。特朗普在辯論中提到俄亥俄州春田市(Springfield)的海地移民「食狗」，引起ABC的主持介入；他說，「在春田市，他們(海地移民)食狗；他們到來食貓；他們食居民的寵物」。可聽到賀錦麗輕聲說「甚麼？難以置信」，然後「恥笑」特朗普的言論。主持David Muir「插嘴」向特朗普說，「沒有可靠舉報指寵物受傷害、受傷或遭人虐待。」有關食狗言論最初在社交網出現，之後被揭穿是假的。特朗普陣營認為Muir在辯論中偏幫賀錦麗。有指兩名主持人幾乎對特朗普所有陳述，檢查是否事實，有時還打斷特朗普發言，而賀錦麗則可暢所欲言。

總統辯論｜特朗普稱民主黨要為他險遭暗殺負責 在首場總統辯論中，還未退選的81歲總統拜登語無倫次，78歲的特朗普可輕鬆應對，但周二晚與59歲的賀錦麗對戰全然不同。78歲的特朗普被挑起「鬥志」，在移民和經濟議題上，不時高聲反擊賀錦麗，標籤她為「馬克思主義者」，聲稱她要為食貓狗的移民湧入美國負責。他又指，民主黨要為他早前險遭暗殺負責，以及拜登和賀錦麗在施政上的不作為，導致「美國被全球恥笑」。特朗普說：「她(賀錦麗)說要做這、要做那，將會落實這些美好的事。但為甚麼她未有做？她任副總統已3年半。」《每日郵報》指，特朗普雖然在辯論後的記者會上稱今次是他「最出色的辯論」，惟他並不滿意自己表現。 總統辯論｜集中墮胎移民爭論 反觀賀錦麗在辯論後笑容滿面，並出席一個觀看直播的聚會慶祝。墮胎權是兩人較激烈爭論的議題之一，特朗普堅持推動結束聯邦政府的墮胎權，是讓各州份自行制定政策。賀錦麗批評他「一堆謊話」，有關政策「羞辱美國女性」。特朗普繼而攻擊屬民主黨弱點的移民問題，但錯誤地稱賀錦麗與拜登容許數百萬來自監獄和精神病院的人進入美國。賀錦麗則指特朗普是被定罪的重罪犯，形容他「極端」，又指他在政治生涯中以種族分化美國人是「悲劇」。賀錦麗強調特朗普被指控的包括國家安全罪行、經濟罪行和干預選舉。共和黨一直指責有關審訊是「獵巫」。



總統辯論｜賀錦麗嘲集會人數 挑起特朗普怒氣 《每日郵報》提到賀錦麗在辯論中一個較為不重要的論點，卻挑動特朗普「神經」。她望著鏡頭向觀眾說，「我會邀請你出席特朗普的競選集會，那很值得觀看。你會發現觀眾因為疲累和沉悶提早離場。」一向以競選集會「為榮」的特朗普憤怒地回應，「她說觀眾開始離場，民眾根本不去她的集會。出席的人都是她用巴士載來，並給他們錢。我們有最大的集會，最美妙的集會。」 總統辯論｜賀錦麗諷特朗普：普京會食了你當午餐 在外交政策方面，兩人在俄羅斯總統普京和烏克蘭戰爭交鋒。賀錦麗向特朗普說，普京「會食了你當午餐(would eat you for lunch)」；若特朗普當選總統，「普京現會坐於基輔(烏克蘭首都)」。她又指特朗普準備好遺棄烏克蘭。特朗普駁斥稱，若他在2020年大選勝出不會有烏克蘭戰爭，「普京會坐於莫斯科」，他不會在戰爭中失去30萬名士兵。 特朗普又反擊賀錦麗，指她在加沙戰爭中態度軟弱、憎恨以色列；若她當選總統，以色列會在兩周內「消失」。特朗普提到上屆大選，他拒絕承認輸給拜登，賀錦麗諷刺稱特朗普遭8,100萬人炒魷，明顯經歷了一段艱難時刻，「我要向你說，我作為美國副總統出訪各地，世界領袖都在笑特朗普」。 總統辯論｜Taylor Swift貼文撐賀錦麗 總統辯論結束後，有不少粉絲的美國樂壇天后Taylor Swift似乎十分欣賞賀錦麗的表現，在社交網發文稱「我在2024年總統選舉中，將投票給賀錦麗及沃爾茲(副總統候選人)。」她指因為賀錦麗爭取墮胎等權利，她相信這需要一名戰士去取得成功。