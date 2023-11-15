特朗普胞姐凌晨家中逝世　終年86歲　曾批弟「大話連篇」

美國前總統特朗普的胞姊、退休聯邦法官瑪麗安特朗普（Maryanne Trump Barry）於13日在紐約市曼克頓的寓所離世，終年86歲。美媒報道指，瑪麗安曾經被懷疑捲入特朗普家族稅務詐欺案，也曾被爆批評特朗普「極其虛偽與殘忍」，是個不讀書又沒原則的人。

《紐約時報》(New York Times)引述3名知情人士指，瑪麗安13日在其住處去世，其中2人表示，紐約市警察當天凌晨被召喚到現場。然而，所有知情人士都要求匿名，且沒有透露死因。特朗普發言人未就瑪麗安死訊作出回應。