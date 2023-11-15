特朗普胞姐凌晨家中逝世　終年86歲　曾批弟「大話連篇」

美國前總統特朗普的胞姊、退休聯邦法官瑪麗安特朗普（Maryanne Trump Barry）於13日在紐約市曼克頓的寓所離世，終年86歲。美媒報道指，瑪麗安曾經被懷疑捲入特朗普家族稅務詐欺案，也曾被爆批評特朗普「極其虛偽與殘忍」，是個不讀書又沒原則的人。
《紐約時報》(New York Times)引述3名知情人士指，瑪麗安13日在其住處去世，其中2人表示，紐約市警察當天凌晨被召喚到現場。然而，所有知情人士都要求匿名，且沒有透露死因。特朗普發言人未就瑪麗安死訊作出回應。
瑪麗安：你不能相信特朗普
報道指出，特朗普於總統任期的最後一年，姊弟關係出現重大裂痕。當時特朗普姪女Mary L. Trump正在宣傳一本家族的回憶錄，她公布了2018至2019年錄製的15小時秘密音檔，包含瑪麗安批評特朗普「他那該死的Twitter和謊言，喔我的天啊。」音檔中還可聽見瑪麗安說，特朗普想做的「就是吸引他的基礎選民。他沒有原則，完全沒有。」她補充，「這是虛偽和殘忍，唐納很殘忍」、「你不能相信他」。從幾段錄音檔中可以感受到特朗普與瑪麗安之間感情破裂，瑪麗安甚至在其中一段錄音檔中坦承，兩人因為父親遺囑產生分歧，已經2年沒有說過話了。特朗普2020年在白宮為病逝的胞弟羅伯特舉辦葬禮，據指瑪麗安沒有出席。
瑪麗安從未參與家族房地產生意，她1981至1983年擔任美國首席助理檢察官，成為當時聯邦檢察官辦公室職位最高的女性之一，1983年被雷根總統任命為紐澤西州地方法院法官，1993年柯林頓總統提拔她為聯邦第三巡迴上訴法院法官。2019年瑪麗安辭去法官職務。