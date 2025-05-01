特朗普自打嘴巴 稱「將會」與習近平通電話｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普向中國開打關稅戰，中方不滿其脅逼手段拒屈服。他早前受訪時稱國家主席習近平「打電話」給他，但無講時間，中國外交部亦否認。特朗普周三召開內閣會議，有記者問他何時將與習近平通話，他答「將會發生」(it will happen)。這表示他還未與習近平就關稅問題對話。美國貿易代表格里爾周三亦表示，未與中國展開正式談判。

特朗普關稅戰｜「可能小朋友只可買兩個公仔」

特朗普又向記者表示，「我們被全世界每個國家剝削，但我會說中國是『頭號剝削國』(chief-ripper-offer)的主要候選國。」他又指，因為關稅，中國面臨「巨大困難」，因他們的工廠無生意。回應有人認為店舖貨架或即將清空的言論時，他間接承認關稅導致美國物價上漲，但認為沒有問題，稱「可能小朋友只可買兩個公仔，而不是30個。也可能兩個公仔較平常貴幾蚊」。英國廣播公司(BBC)報道，亞利桑那州一名店主將最新一批來自世界各地的玩具上架時稱，它們只有10%來自美國，大部分從中國入口。她早已入了一批貨，暫時毋須恐慌，但持續收到廠家郵件通知將會加價，增幅從7%至30%都有，將會對店舖造成損失。他們已囤積了一批預料會加價的商品，其他人也這樣做，例如建屋商囤積木材。