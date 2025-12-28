特朗普與澤連斯基會晤前猛攻基輔 普京警告以軍事手段解決俄烏衝突｜俄烏戰爭

俄軍對基輔等多地發動空襲及無人機攻擊，俄國防部其後發布片段，指在烏東頓涅茨克、米爾諾赫拉德等多地有俄軍揮舞國旗，俄軍包圍烏軍多個據點、俘擄及殺死多名烏軍；又稱俄軍已控制米爾諾赫拉德及東南部扎波羅熱的古利亞伊波列，控制當地逾76平方公里土地以及逾7,000座建築，並摧毀烏軍逾50輛坦克。此外，俄軍亦控制哈爾科夫州戰略重地庫皮揚斯克，正掃蕩藏身當地的烏軍。

普京發表電視講話，指俄軍這些攻勢正持續「加大對烏軍施壓」，俄軍保持主動。烏軍承認戰況激烈，正奮力抵抗，但否認多地失守。此外，普京視察軍事指揮中心時，強調俄軍的攻勢取得重要成果，指摘烏領導人不急於以和平方式解決衝突，又警告若烏方不願和平解決，俄方會繼續進攻，以實現特別軍事行動的所有目標。

澤連斯基周日(28日)已抵達美國佛羅里達州，表示期待當地時間下午在海湖莊園與特朗普舉行具建設性的會晤。他前往美國途中停留加拿大哈利法克斯，與加國總理卡尼會面。卡尼提到俄軍大規模空襲基輔，指加拿大有必要在困難時刻馳援，將向烏提供25億加元經濟援助協助重建。

卡尼表示，在澤連斯基領導下，「我們有條件，也有可能實現公正持久的和平，但需要俄羅斯配合」，澤連斯基直指這次攻擊反映普京不想要和平，「我們希望和平，他(普京)是好戰的人」，「我們必須以一切方式結束這場戰爭，我們要做兩件事，向俄施壓以及向烏提供充分且強而有力的支援」。

澤連斯基表示，與特朗普會面時將集中磋商對烏提供安全保障及領土問題，以確保俄不再發動侵略。領土問題上，俄羅斯一再堅持烏克蘭要交出整個頓巴斯地區，包括基輔目前控制的小部分地區。澤連斯基近日受訪稱，他仍希望就領土問題進行談判，以求達到更好的局面，但如果美烏之間的和平方案要求他在領土問題上做出艱難的決定，他認為最好是是把20點和平方案交由烏克蘭全民公投。

