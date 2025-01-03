特朗普與馬斯克跨年大跳YMCA　富豪變慈父任4歲仔打頭

當地時間2024年12月31日晚，美國候任總統特朗普在佛州私人俱樂部海湖莊園舉辦跨年夜派對，億萬富翁馬斯克也攜家人亮相，兩人一起跳「YMCA」，相關影片在網上瘋傳，顯示兩人關係似乎仍然穩固。

網傳影片顯示，當晚特朗普和馬斯克身穿燕尾服站在餐椅後，在經典歌曲「YMCA」響起時揮動手臂並搖晃身體，即將重返第一夫人之位的梅拉妮亞（Melania Trump）也站在特朗普一邊跟着音樂起舞。

被冠上「影子總統」新銜

特朗普的長子唐納德（Donald Trump Jr.）也在IG上分享了另一角度的影片，顯示特朗普夫婦與馬斯克一起跳「YMCA」，並配文稱：「待在YMCA裏很有趣！祝大家新年快樂！」馬斯克76歲的母親梅耶（Maye Musk）亦現身留言，稱讚「跨年活動如此精彩」。