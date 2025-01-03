特朗普與馬斯克跨年大跳YMCA　富豪變慈父任4歲仔打頭

當地時間2024年12月31日晚，美國候任總統特朗普在佛州私人俱樂部海湖莊園舉辦跨年夜派對，億萬富翁馬斯克也攜家人亮相，兩人一起跳「YMCA」，相關影片在網上瘋傳，顯示兩人關係似乎仍然穩固。
網傳影片顯示，當晚特朗普和馬斯克身穿燕尾服站在餐椅後，在經典歌曲「YMCA」響起時揮動手臂並搖晃身體，即將重返第一夫人之位的梅拉妮亞（Melania Trump）也站在特朗普一邊跟着音樂起舞。
被冠上「影子總統」新銜
特朗普的長子唐納德（Donald Trump Jr.）也在IG上分享了另一角度的影片，顯示特朗普夫婦與馬斯克一起跳「YMCA」，並配文稱：「待在YMCA裏很有趣！祝大家新年快樂！」馬斯克76歲的母親梅耶（Maye Musk）亦現身留言，稱讚「跨年活動如此精彩」。
《華盛頓郵報》曾於上月報道指，馬斯克如今儼然成能左右特朗普的核心，被批評者冠上「影子總統」新銜，對這位缺乏從政經驗的億萬富豪干政感到擔憂。作為力挺特朗普重返白宮的最大金主，馬斯克攜母親梅耶及小兒子「X Æ A-12 Musk」（簡稱「小X」）現身海湖莊園跨年夜也備受關注。
領導新成立政府效率部
網傳影片顯示，馬斯克把兒子「X Æ A-12 Musk」扛在肩膀上，後者隨着音樂節拍肆無忌憚地拍打這位億萬富豪的頭頂，一旁的特朗普和馬斯克母親梅耶見狀則露出微笑，難得一見的溫馨場面引來不少網友祝福，有人羨慕地表示：「小X（馬斯克兒子）才是這個派對的主角」。
據《紐約時報》去年12月31日報道，馬斯克花了2.5億美元（約19.4億港元）幫助特朗普再次當選，特朗普在11月勝選後亦兌現承諾，提名馬斯克領導新成立的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）。
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Lil X having the time of his life at Mar-a-Lago 🤣— ALX 🇺🇸 (@alx) January 1, 2025
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