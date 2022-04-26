特朗普藐視法庭被罰每天1萬美元　談俄烏戰事稱不會重返Twitter

美國前總統特朗普沒有在限期前，就特朗普集團涉嫌詐騙案向檢察官提交文件，被裁定藐視法庭，每日罰款一萬美元。特朗普的律師表示會上訴。特朗普接受訪問時指，若自己仍然是總統，俄羅斯便不會入侵烏克蘭。他又指，即使Twitter容許他重新開設帳號，亦不會重返。

紐約法官周一裁定特朗普無視傳票，拒絕在上月31日限期前交出與特朗普集團相關文件，判處每日罰款1萬美元，直至按要求交出文件。特朗普律師表示，完全不同意法庭的裁決，指所有與傳票相關的文件多個月前已交給紐約州總檢察長詹姆斯(Letitia James)，特朗普計劃上訴。

詹姆斯就特朗普集團是否誇大旗下房地產資產價值，獲取銀行貸款，壓低集團估值節省稅款，展開民事調查。法庭最初要下令特朗普要在上月3日前交出文件，期後應特朗普律師要求，將限期押後到上月31日。詹姆斯認為裁決是一大勝利，指特朗普一再拒絕履行法庭命令，向其辦公室交出相關商業文件，理應被罰款。