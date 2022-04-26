特朗普藐視法庭被罰每天1萬美元　談俄烏戰事稱不會重返Twitter

美國前總統特朗普沒有在限期前，就特朗普集團涉嫌詐騙案向檢察官提交文件，被裁定藐視法庭，每日罰款一萬美元。特朗普的律師表示會上訴。特朗普接受訪問時指，若自己仍然是總統，俄羅斯便不會入侵烏克蘭。他又指，即使Twitter容許他重新開設帳號，亦不會重返。
紐約法官周一裁定特朗普無視傳票，拒絕在上月31日限期前交出與特朗普集團相關文件，判處每日罰款1萬美元，直至按要求交出文件。特朗普律師表示，完全不同意法庭的裁決，指所有與傳票相關的文件多個月前已交給紐約州總檢察長詹姆斯(Letitia James)，特朗普計劃上訴。
詹姆斯就特朗普集團是否誇大旗下房地產資產價值，獲取銀行貸款，壓低集團估值節省稅款，展開民事調查。法庭最初要下令特朗普要在上月3日前交出文件，期後應特朗普律師要求，將限期押後到上月31日。詹姆斯認為裁決是一大勝利，指特朗普一再拒絕履行法庭命令，向其辦公室交出相關商業文件，理應被罰款。
指假若仍是總統將不會發生俄烏戰爭
特朗普接受英國名咀摩根(Piers Morgan)訪問時，批評現任總統拜登應對俄烏戰爭的方式，指自己若是總統，會作出非常強烈的回應。他又以「叩頭」形容拜登回應俄羅斯威脅使用核武，指他會早就警告俄羅斯總統普京，美國擁有的核武遠比俄羅斯為強，只要普京再提核武這個字，就會面臨麻煩。
特朗普又指，若非前年美國總統選舉出現選舉舞弊導致自己輸給拜登，俄烏戰爭就不會發生，亦不會造成民眾傷亡。
稱會留在所創立的Truth Social繼續發聲
富商兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)與社交媒體Twitter達成協議，以440億美元全面收購Twitter。外界關注Twitter被多次表示重視「言論自由」的馬斯克收購後，會否容許美國前總統特朗普重新開設帳號。特朗普接受《霍士新聞》(Fox News)訪問時指，他期望及歡迎馬斯克買入Twitter，認為對方可以改善這個媒體，他則不會重返Twitter，而會留在自己所創立的社交媒體Truth Social繼續發聲。
特朗普因為被指煽動支持者，去年1月衝擊國會山莊，被Twitter及Facebook等主要社交平台封鎖帳號。他其後控告Twitter、Facebook以及Google旗下的影片分享平台YouTube，指控遭這些公司不當封殺。