特朗普被咪高風打中秒黑面　嘲記者成「今晚大新聞」(有片)

美國總統特朗普14日在馬里蘭州安德魯聯合基地受訪，出現尷尬一幕，一名記者伸出業界稱為「死貓」的毛茸茸收音咪高風，疑似因靠太近，不慎揮中特朗普的臉，他秒變臉並調侃這記者成為「今晚大新聞」。

綜合美媒報道，特朗普（Donald Trump）14日在安德魯聯合基地，在登上總統專機「空軍一號」前，接受媒體提問。不過其中一家媒體疑似把「死貓」（dead cat）拿太近，不慎輕輕揮到特朗普的臉，特朗普瞬間閉上眼睛並向後退，以免進一步被打到。