特朗普被咪高風打中秒黑面　嘲記者成「今晚大新聞」(有片)

美國總統特朗普14日在馬里蘭州安德魯聯合基地受訪，出現尷尬一幕，一名記者伸出業界稱為「死貓」的毛茸茸收音咪高風，疑似因靠太近，不慎揮中特朗普的臉，他秒變臉並調侃這記者成為「今晚大新聞」。
綜合美媒報道，特朗普（Donald Trump）14日在安德魯聯合基地，在登上總統專機「空軍一號」前，接受媒體提問。不過其中一家媒體疑似把「死貓」（dead cat）拿太近，不慎輕輕揮到特朗普的臉，特朗普瞬間閉上眼睛並向後退，以免進一步被打到。
「死貓」可以去除噪音
尷尬事件發生後，這名記者立刻把咪高風拿開，特朗普顯得頗為不悅，並怒瞪這名記者數秒，之後他調侃：「她剛成了今晚的大新聞 (big story)。」至於這名「闖禍」記者是哪家媒體，報道未說明。由於總統專機和直升機起降時，會發出很大嘈雜聲，而「死貓」可以去除噪音，有利清晰收錄音訊。
此外，在咪高風事件前幾分鐘，特朗普從白宮草坪登上總統專用直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine One）的階梯，也不慎絆了一下。當時他正在協助同行的科技富豪馬斯克（Elon Musk）4歲愛子X登上直升機，右腳在第一級台階前，不小心絆了一下，但幸好沒有摔倒。
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