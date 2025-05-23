特朗普被指冷待以色列　中東政策轉向趨和解

美國總統特朗普5月初的中東之行繞過以色列，引發外界猜測他是否故意「冷落」以色列。有以色列媒體指出特朗普與以色列總理內塔尼亞胡的關係疑似出現裂痕，內塔尼亞胡則在21日否認了這一傳聞。

據以色列媒體《猶太潮流》《Jewish Currents》21日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）之間的關係近期出現明顯裂痕，特朗普在5月初展開他第二任期首次中東訪問行程時，一連串的外交政策轉向引發外界關注，其中多項決策都與以色列的立場相左。