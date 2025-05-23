特朗普被指冷待以色列　中東政策轉向趨和解

美國總統特朗普5月初的中東之行繞過以色列，引發外界猜測他是否故意「冷落」以色列。有以色列媒體指出特朗普與以色列總理內塔尼亞胡的關係疑似出現裂痕，內塔尼亞胡則在21日否認了這一傳聞。
據以色列媒體《猶太潮流》《Jewish Currents》21日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）之間的關係近期出現明顯裂痕，特朗普在5月初展開他第二任期首次中東訪問行程時，一連串的外交政策轉向引發外界關注，其中多項決策都與以色列的立場相左。
與哈馬斯直接談判
例如，儘管胡塞叛軍誓言繼續對以色列發動飛彈攻擊，但特朗普還是結束了美國在也門的轟炸行動。美國政府還繞過以色列，與哈馬斯直接談判。
特朗普5月初的中東之行刻意繞過以色列，並在13日的演講中宣布終止對敘利亞的制裁，此舉直接違背內塔尼亞胡的請求。此外，特朗普對以色列視為宿敵的伊朗釋出善意，表示若能達成核協議，伊朗將獲得「更好、更有希望的未來」。
內塔尼亞胡否認美以不和
報道引述5日美國一份民調指，39%的共和黨選民認為美國過度偏袒以色列，較去年上升6個百分點。近半數共和黨選民希望美國向以色列施壓，要求結束對約旦河西岸、東耶路撒冷和加沙地區的軍事佔領。
據《以色列時報》（The Times of Israel）報道，當地時間21日，內塔尼亞胡在記者會上駁斥了與特朗普政府不和的傳聞，堅稱以色列與美國的關係是積極的，特朗普與中東阿拉伯國家關係的升溫並不讓他擔心。
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