熱門搜尋:
C觀點 回歸25周年 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
國際
2022-06-29 19:57:58

特朗普被指在座駕內發狂 襲擊特工兼「搶軚」

分享：
哈金森作供時聲稱特朗普曾「搶軚」，並襲擊特工。(美聯社)

哈金森作供時聲稱特朗普曾「搶軚」，並襲擊特工。(美聯社)

特朗普襲擊護送他的特工，期間一度「搶軚」？美國眾議院調查委員會周二就去年國會山莊騷亂召開第六場聽證會，美國前總統特朗普時期的一名白宮女高級人員作供時，聲稱騷亂當日，特朗普以為其總統座駕，正在載他去國會山莊聲援示威者，途中得悉原來正駛回白宮後，即大發雷霆，從後「搶軚」，並抓向特工頸喉。

25歲白宮女職員供稱特朗普搶軚

作供的哈金森(Cassidy Hutchinson)是時任白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)的助手。上述的特朗普發怒事件，並非她親眼目擊，而是聲稱由時任白宮副幕僚長奧納托(Tony Ornato)告之。當日特朗普由特勤局特工恩格爾(Bobby Engel)護送，25歲的哈金森聲稱，奧納托跟她說，特朗普在白宮附近向支持者發表講話後，登上總統座駕「野獸」，起初特朗普以為司機會載他到國會山莊，聲援在該處的支持者，但在途中得悉原來座駕正返回白宮。

據報恩格爾在途中向特朗普解釋，「那裡(國會山莊)不安全。我們要返回白宮西翼。」特朗普聽罷即「撻著」，「我仍是在任總統，立即載我去國會山莊！」恩格爾再次拒絕後，據哈金森稱，特朗普即從後座俯前「搶軚」，恩格爾立即捉住特朗普手臂阻止，「總統先生，請把手從軚盤挪開。我們要返回白宮西翼。」哈金森聲稱，特朗普於是用另一隻手抓向恩格爾頸喉位置。最終座駕還是駛回白宮，事後哈金森看到恩格爾，認為他看來「困惑」及「迷失」。

「爆料者」否認特朗普搶軚 將作供反駁

特朗普回應哈金森的指控，斥其供詞噁心、虛假及存心欺騙。美國《紐約時報》、全國廣播公司(NBC)等引述特勤局消息稱，恩格爾、奧納托及當日的司機，分別已準備或願意宣誓作供，否認哈金森的供詞。

特工恩格爾(左)據報將在聽證會作供，否認哈金森的供詞。(路透社) 特朗普當日在白宮附近向支持者發表講話。哈金森聲稱，特朗普其後以為司機會載他去國會山莊。(路透社) 哈金森聲稱特朗普當日在總統專車上大發雷霆。(互聯網)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受