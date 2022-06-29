特朗普被指在座駕內發狂 襲擊特工兼「搶軚」

特朗普襲擊護送他的特工，期間一度「搶軚」？美國眾議院調查委員會周二就去年國會山莊騷亂召開第六場聽證會，美國前總統特朗普時期的一名白宮女高級人員作供時，聲稱騷亂當日，特朗普以為其總統座駕，正在載他去國會山莊聲援示威者，途中得悉原來正駛回白宮後，即大發雷霆，從後「搶軚」，並抓向特工頸喉。

25歲白宮女職員供稱特朗普搶軚

作供的哈金森(Cassidy Hutchinson)是時任白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)的助手。上述的特朗普發怒事件，並非她親眼目擊，而是聲稱由時任白宮副幕僚長奧納托(Tony Ornato)告之。當日特朗普由特勤局特工恩格爾(Bobby Engel)護送，25歲的哈金森聲稱，奧納托跟她說，特朗普在白宮附近向支持者發表講話後，登上總統座駕「野獸」，起初特朗普以為司機會載他到國會山莊，聲援在該處的支持者，但在途中得悉原來座駕正返回白宮。

據報恩格爾在途中向特朗普解釋，「那裡(國會山莊)不安全。我們要返回白宮西翼。」特朗普聽罷即「撻著」，「我仍是在任總統，立即載我去國會山莊！」恩格爾再次拒絕後，據哈金森稱，特朗普即從後座俯前「搶軚」，恩格爾立即捉住特朗普手臂阻止，「總統先生，請把手從軚盤挪開。我們要返回白宮西翼。」哈金森聲稱，特朗普於是用另一隻手抓向恩格爾頸喉位置。最終座駕還是駛回白宮，事後哈金森看到恩格爾，認為他看來「困惑」及「迷失」。

「爆料者」否認特朗普搶軚 將作供反駁

特朗普回應哈金森的指控，斥其供詞噁心、虛假及存心欺騙。美國《紐約時報》、全國廣播公司(NBC)等引述特勤局消息稱，恩格爾、奧納托及當日的司機，分別已準備或願意宣誓作供，否認哈金森的供詞。