特朗普被揭誤用剛果影像　向南非總統指控「白人遭滅絕」(有片)

美國總統特朗普日前在白宮會見到訪的南非總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)時，突然批評南非對白人進行種族滅絕，並播放片段，稱南非出現數千名白人農民的墳墓。路透社(Reuters)證實，特朗普展示的影像及相片，均由旗下記者於2月在剛果民主共和國拍攝。
路透社報道，特朗普展示的影像實際來自剛果民主共和國，由旗下記者在2月3日拍攝，涉及當地叛軍的暴力事件後，人道主義工作人員處理遺體的情況。特朗普展示的另一篇報道，來自美國一份保守派雜誌轉載路透社的報道，亦證實是於剛果拍攝，涉及剛果與南非的衝突和種族緊張局勢；文章未有為圖片添加說明，但指出是YouTube截圖，並附上連結，顯示是路透社關於剛果的報道。雜誌社編輯指，特朗普錯誤辨認有關圖片。白宮暫時未有回應。
外界憂國際領袖訪白宮前將三思以防遭羞辱
特朗普周三(21日)與到訪白宮的拉馬福薩會面時，在記者面前突然展示聲稱是南非政客煽動殺害當地白人農民並強行沒收他們土地的影片及剪報。特朗普公開批評南非實施的徵地法，對白人進行種族滅絕。拉馬福薩冷靜應對，否認指控，並反駁指這並非南非政府政策，並解釋南非的謀殺案受害者大多並非白人，雙方一度爭論。事後外界批評特朗普政府事先設局對南非作不實指控，比喻是繼烏克蘭總統澤連斯基2月遭公開挑釁後另一場「突襲」，將令國際領袖到訪白宮前三思，以防遭到羞辱。
President Trump and South African President Cyril Ramaphosa exchange on genocide.— CSPAN (@cspan) May 21, 2025
Q: "What will it take for you to be convinced that there's no white genocide in South Africa?"
Ramaphosa: "I can answer that for the president."
Trump: "I'd rather have him answer." pic.twitter.com/8v8hXFGmK0