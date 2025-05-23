特朗普被揭誤用剛果影像　向南非總統指控「白人遭滅絕」(有片)

美國總統特朗普日前在白宮會見到訪的南非總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)時，突然批評南非對白人進行種族滅絕，並播放片段，稱南非出現數千名白人農民的墳墓。路透社(Reuters)證實，特朗普展示的影像及相片，均由旗下記者於2月在剛果民主共和國拍攝。

路透社報道，特朗普展示的影像實際來自剛果民主共和國，由旗下記者在2月3日拍攝，涉及當地叛軍的暴力事件後，人道主義工作人員處理遺體的情況。特朗普展示的另一篇報道，來自美國一份保守派雜誌轉載路透社的報道，亦證實是於剛果拍攝，涉及剛果與南非的衝突和種族緊張局勢；文章未有為圖片添加說明，但指出是YouTube截圖，並附上連結，顯示是路透社關於剛果的報道。雜誌社編輯指，特朗普錯誤辨認有關圖片。白宮暫時未有回應。