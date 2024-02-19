特朗普親筆簽名波鞋以7萬元成交　由俄籍CEO投得(有片)

支持者眾多的美國前總統特朗普一向有其點石成金的手法，上周六(17日)突然現身波鞋展推銷全新冠名商品「永不投降」(Never Surrender High-Tops)波鞋，限量僅1,000對，推出當日旋即售馨，更有人願意豪擲9,000美元(約7萬港元)投下特朗普親筆簽名波鞋，這位「超級」粉絲原來是來自俄羅斯的奢華手錶經銷商 Luxury Bazaar的創辦人兼CEO。

特朗普自從惹上多宗刑事案後，推出的商品都大賣，最廣為人知的就是他以疑犯「大頭相」作賣點，成功3日內籌得5,500萬競選經費。至於今次的「永不投降」波鞋同樣令粉絲受落，他還為其中一對「永不投降」高筒波鞋親筆簽名用作拍賣，經多次叫，由Luxury Bazaar 創辦人兼CEO Roman Sharf以9,000美元投得。