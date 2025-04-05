特朗普解僱國安局長兼網戰司令　美國情報機關大洗牌

據匿名官員透露，美國情報頭子，同時也是國安局長的霍格將軍（Timothy Haugh）3日遭到解職，而副局長諾伯爾（Wendy Noble）也遭到調職。

《華盛頓郵報》引述兩名現任及一名前任美國官員的消息指出，國安局長霍格於3日遭解僱，他同時還掌管網戰司令部，為美軍網絡負責人並主掌美國主要電子間諜機構，該職位也一併遭到拔除。遭撤換的國安局副局長諾伯爾，被調到五角大廈主管情報的國防部次長辦公室。

外部顧問建議「弄走霍格」

網戰司令部（Cyber Command）副司令哈特曼（William Hartmann）將代理國安局長一職；而國安局執行主任湯瑪斯（Sheila Thomas）代理副局長。消息來源表示，他們不知道霍格丟官與諾伯爾調任的原因。