特朗普解僱國安局長兼網戰司令　美國情報機關大洗牌

據匿名官員透露，美國情報頭子，同時也是國安局長的霍格將軍（Timothy Haugh）3日遭到解職，而副局長諾伯爾（Wendy Noble）也遭到調職。
《華盛頓郵報》引述兩名現任及一名前任美國官員的消息指出，國安局長霍格於3日遭解僱，他同時還掌管網戰司令部，為美軍網絡負責人並主掌美國主要電子間諜機構，該職位也一併遭到拔除。遭撤換的國安局副局長諾伯爾，被調到五角大廈主管情報的國防部次長辦公室。
外部顧問建議「弄走霍格」
網戰司令部（Cyber Command）副司令哈特曼（William Hartmann）將代理國安局長一職；而國安局執行主任湯瑪斯（Sheila Thomas）代理副局長。消息來源表示，他們不知道霍格丟官與諾伯爾調任的原因。
但據《紐約時報》引述一名知情官員透露，總統特朗普外部顧問兼極右派人士盧默（Laura Loomer）3日建議「弄走霍格」，結果特朗普隨即下令國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出面將他解職。
拔除多名軍方高層
報道指出，霍格態度謹慎，與特朗普政府的新高層格格不入，而先前新的國安與軍情領導階層曾揚言對中國採取更強硬的網攻行動。另有一說，由於霍格是在拜登時代被任命為國安局長和網戰司令兩職，特朗普政府為此對他抱持戒心。
事實上，特朗普政府上任兩個多月以來，已經拔除多名軍方高層，美國國家安全會議（NSC）多名幕僚也在本周遭到解職，美國情報界面臨重大改組。
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