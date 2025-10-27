特朗普訪問日本與天皇會面　明與高市早苗會談料要求增加軍費

美國總統特朗普（Donald Trump）在今日（27日）抵達日本進行訪問，並在傍晚到東京皇居與日本德仁天皇會面。而新任日本首相的高市早苗，就在社交平台上歡迎特朗普到訪，而東京多處亮起美國圖案的燈飾迎接特朗普相隔6年再訪日本。高市明日會與特朗普進行會談，預料會討論美日關稅協議的投資內容以及要求日本增加軍費。

特朗普今日從馬來西亞轉到東京訪問，他在機上受訪中，有提到之前訪問時會面的前總統安倍晉三，並指安倍與高市的關係密切，相信會有很好的會面。在社交平台，高市以英語發文歡迎特朗普，並表示期待與特朗普明日的會面，進一步強化美日同盟關係。在文中包括了東京鐵塔、晴空塔以及東京都政府辦公室都展示美國圖案的燈飾。另外特朗普在下午在東京羽田機場降落，之後前往東京的皇居與德仁天皇會面，這是二人在2019年之後，再次見面。德仁更用英文表示高興可再次與特朗普見面。