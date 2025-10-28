特朗普訪日晤高市早苗 日美簽署稀土及關鍵礦產供應協議

特朗普盛讚高市早苗成為日本首位女性領導人，期待二人合作，又指美日關係處於最緊密水平，將一起開展大量貿易，美國已接到日本的軍事裝備訂單。特朗普又稱已故前首相安倍晉三是他的一位摯友，又指安倍曾高度讚揚高市，因此自己對於高市成為首相不感到意外，相信安倍亦會為此感到高興。

美國總統特朗普今日在日本東京，與新任日本首相高市早苗首度會談。白宮表示，兩人簽署美日同盟協議，以及確保稀土和關鍵礦產供應的協議。

高市早苗感謝特朗普與安倍晉三保持長久的友誼，歡迎特朗普訪問日本，她將繼續作為日本領導人，努力提升包括國防能力在內的日本國家實力，日美同盟成為了世界上最偉大的同盟，日本也將一同為世界的和平與繁榮作貢獻。

高市又讚揚特朗普促成加沙，以及泰國和柬埔寨等的停火協議，形容是前所未有的成就，日方會支持構建自由開放印太地區的共同目標。

白宮︰高市將提名特朗普競逐諾貝爾和平奬

白宮表示，美日將通過應對「非市場政策和不公平貿易行為」，致力保障其關鍵礦產和稀土供應鏈安全。在框架協議簽署之日起的六個月內，日本和美國打算採取措施支持相關項目，以生產最終產品並交付給美國、日本及志同道合國家的買家。白宮又表示，高市在會上表示，會提名特朗普競逐諾貝爾和平奬。