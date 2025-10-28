特朗普訪日 今晤高市早苗 日擬購福特F-150農夫車拉攏

美國總統特朗普周一轉到5天亞洲之行第二站日本訪問，周二將與日本第一位女首相高市早苗會晤；高市上任才剛滿一星期，美日元首會面首度考驗其外交能力。高市上周已與特朗普通電話，稱加強美日同盟關係是她首要工作，並承諾將購買福特的F-150農夫車、美國大豆和天燃氣。美國一直不滿美國汽車未能打入日本市場，高市擬購買F-150農夫車被指討好特朗普拉近兩國關係。高市是已故首相安倍晉三的「徒弟」，也試圖以安倍和特朗普的友好關係，與對方建立私交繼而緩和緊張貿易關係。
特朗普抵達日本第一天先與日皇德仁見面。德仁於2019年繼承皇位後，特朗普是首位外國元首與他會面，他昨日乘車抵達皇宮，德仁以笑臉迎接。兩人握手讓記者拍照後談了約30分鐘，氣氛良好，特朗普稱讚德仁是偉大的人。
第二天行程才是特朗普訪日的重頭戲，為營造良好氣氛，特朗普上周六乘坐空軍一號往亞洲途中，高市與他通電話時，已讚揚對方促成加沙停火，讓哈馬斯交還以色列人質。高市事後還說，認為特朗普開朗和有趣，還說記得她與安倍的密切關係。高市又稱，她向特朗普說十分期待其到東京。有分析認為，高市希望在上任後第一次的重要外交場合獲得成功，所以打出安倍牌，但過於強調她與安倍的關係，或未能展示其作為元首的能力。
F-150車身大 日街道狹窄
日本輸入福特F-150農夫車，對特朗普是一場勝利。有日本傳媒稱，高市或在特朗普行程中安排展示該車，讓特朗普看見博取他開心。日本政府打算引入該農夫車供交通部使用，作為檢查道路和基建之用。有輿論認為，F-150車身大，東京及日本其他地方的街道較狹窄，或造成擠塞等問題。另指豐田汽車主席或在宴請特朗普的晚宴上宣布，將旗下於美國生產的汽車運回日本發售。購買美國汽車加上與安倍的密切關係，有助高市與特朗普達成協議。特朗普在空軍一號上稱，高市將會做好首相之職，「她是安倍的好朋友，而安倍是傑出的人」。
分析：特朗普靠美日關係向華施壓
特朗普周二與高市會面後，將參觀美國海軍橫須賀基地，並登上美國核動力航空母艦「喬治華盛頓號」，以強調美日同盟穩固，之後將與商界領袖晚宴。他周三會轉往南韓出席亞太經合組織(APEC)峰會，預期周四與國家主席習近平會晤。有分析認為，特朗普或會透過展示美日堅固的聯盟關係，加強他在習特會的談判力量。