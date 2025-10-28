特朗普訪日 今晤高市早苗 日擬購福特F-150農夫車拉攏

美國總統特朗普周一轉到5天亞洲之行第二站日本訪問，周二將與日本第一位女首相高市早苗會晤；高市上任才剛滿一星期，美日元首會面首度考驗其外交能力。高市上周已與特朗普通電話，稱加強美日同盟關係是她首要工作，並承諾將購買福特的F-150農夫車、美國大豆和天燃氣。美國一直不滿美國汽車未能打入日本市場，高市擬購買F-150農夫車被指討好特朗普拉近兩國關係。高市是已故首相安倍晉三的「徒弟」，也試圖以安倍和特朗普的友好關係，與對方建立私交繼而緩和緊張貿易關係。

特朗普抵達日本第一天先與日皇德仁見面。德仁於2019年繼承皇位後，特朗普是首位外國元首與他會面，他昨日乘車抵達皇宮，德仁以笑臉迎接。兩人握手讓記者拍照後談了約30分鐘，氣氛良好，特朗普稱讚德仁是偉大的人。