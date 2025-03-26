特朗普認為沃爾茲毋須道歉　批評報道洩密事件記者「編造謊言」

美國白宮團隊誤把當地傳媒《大西洋》雜誌(The Atlantic)的老總，加入通訊程式Signal內的軍事群組卻不自知，等於主動洩露軍事機密給傳媒，引發外界對政府洩密的憂慮。總統特朗普表示，不認為將記者拉入群組的國家安全顧問沃爾茲(Michael Waltz)需要道歉，認為事件是儀器及科技仍未完美，並批評報道洩密事件的記者。

特朗普較接受全國廣播公司訪問時，為沃爾茨辯護，指稱用電話的是沃爾茲一名手下，將《大西洋》總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)加入群組，認為事件是儀器及科技仍未完美，已下令調查通訊程式Signal安全問題。特朗普指，沃爾茲已汲取教訓及盡了最大努力，不需要道歉；又認為今次失誤是新政府上任兩個月來的唯一小差錯，並非嚴重問題，並批評報道洩密事件的戈德堡，並指他「編造謊言」。特朗普說，據他所知有關通訊群組沒有共享任何機密資訊，有關記者在群組內根本無影響，針對也門的攻擊非常成功。