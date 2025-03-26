特朗普認為沃爾茲毋須道歉　批評報道洩密事件記者「編造謊言」

美國白宮團隊誤把當地傳媒《大西洋》雜誌(The Atlantic)的老總，加入通訊程式Signal內的軍事群組卻不自知，等於主動洩露軍事機密給傳媒，引發外界對政府洩密的憂慮。總統特朗普表示，不認為將記者拉入群組的國家安全顧問沃爾茲(Michael Waltz)需要道歉，認為事件是儀器及科技仍未完美，並批評報道洩密事件的記者。
特朗普較接受全國廣播公司訪問時，為沃爾茨辯護，指稱用電話的是沃爾茲一名手下，將《大西洋》總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)加入群組，認為事件是儀器及科技仍未完美，已下令調查通訊程式Signal安全問題。特朗普指，沃爾茲已汲取教訓及盡了最大努力，不需要道歉；又認為今次失誤是新政府上任兩個月來的唯一小差錯，並非嚴重問題，並批評報道洩密事件的戈德堡，並指他「編造謊言」。特朗普說，據他所知有關通訊群組沒有共享任何機密資訊，有關記者在群組內根本無影響，針對也門的攻擊非常成功。
民主黨人促相關官員辭職
民主黨人以及部分共和黨人亦呼籲對可能涉及的重大安全漏洞進行調查。隸屬有關通訊群組的國家情報總監加巴德及中央情報局局長拉特克利夫，到國會參議院情報委員會接受議員質詢時，均表示群組內沒有分享任何機密資料。不過有民主黨人提出質疑，要求相關官員就事件辭職。