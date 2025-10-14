特朗普誤叫加總理為總統 更反譏「起碼無叫你做州長！」同場英揆也被羞辱(有片)

其中特朗普把加拿大總理稱為「總統」，被對方提醒後，屢稱要把加拿大收歸為美國第51州份的特朗普，反譏卡尼說「起碼我沒有說州長」(at least I didn't say governor)。事發時特朗普開口讚卡尼為以巴和平協議作出努力，口誤說「加拿大總統致電給我……他們知道協議重要性」。

加沙和平峰會周一在埃及紅海城市沙姆沙伊赫召開，二十多國領導人及國際組織領袖出席會議，峰會因「主角」美國總統特朗普在以色列的行程超時，而須延後召開，令一眾領袖呆等。峰會期間特朗普跟其他領袖的互動，亦成為焦點。

但加拿大並無總統，只有總理。卡尼在特朗普演說後上前開玩笑糾正，二人的對話被現場的咪高峰錄下，卡尼說「很榮幸你把我升級為總統，這很好……」，特朗普聽罷笑了起來充說「我有嗎？」然後作勢打了卡尼一拳，笑說「起碼我沒說州長」。

英揆施紀賢「一如既往在你身後」面懵收場

英國傳媒則認為，同場的英揆施紀賢似乎更加「無面」。英國作為美國的特殊盟友，但英媒指特朗普介紹與會的各國領袖時，只按英文字母次序來介紹，令英國(United Kingdom)在最後才被叫到，而站在特朗普身後的施紀賢，聽到對方問「英國在哪裡？」時，突兀地舉手並說「一如既往在你身後」(behind you as usual)。

報道形容施紀賢步近特朗普，似乎準備發表講話，沒料特朗普只跟他說「一切還好嗎？」、「你在真是太好了」，然後便轉身繼續講話，笑容僵硬的施紀賢只好默默默退回領導人行列中。站在特朗普右邊的意大利總理梅洛尼目睹此景，流露微妙表情。

卡尼被特朗普取笑片段︰