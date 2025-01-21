特朗普說拯救TikTok即翻生 顧問稱曾與習近平談論

短片分享平台TikTok暫停美國服務約12小時後戲劇性地「翻生」。周一宣誓成為新一任美國總統的特朗普周日早上於社交網貼文稱，「拯救TikTok」(SAVE TIKTOK!)，之後TikTok便通知用戶恢復服務。特朗普上周五曾與國家主席習近平通電話，將出任美國國家安全顧問的沃爾茲受訪稱，兩人談論過TikTok，並同意共同解決此事。
特朗普在帖文提到，周一會簽署行政命令讓TikTok的「不賣就禁」法例延遲生效，並確保為TikTok提供服務的美國公司不會承擔法律責任。他其後在慶祝集會向支持者發言時提到TikTok，「坦白說，我們沒有選擇，我們須拯救它」。即使拜登政府表明不會執行禁令，留待新政府解決，TikTok在禁令周日零時生效前約2小時自行暫停美國的服務，約12小時後用戶打開TikTok時卻彈出告示稱，因總統特朗普的努力，TikTok回復美國服務。美媒稱，部分用戶甚至可能沒有發覺TikTok曾停用，但特朗普卻贏得年輕選民的讚譽。
總統行政命令不可推翻法庭裁決
美國禁用TikTok最先在特朗普在首個總統任期時提出，但他去年大選中卻憑TikTok獲不少年輕選民支持，改變對TikTok的立場。他在周日的帖文稱，在禁令延長期間會達成協議保護國家安全，期望美國以合資模式擁有50%股權，藉此保有TikTok。TikTok的中國母公司字節跳動過去一直反對出售該公司，但上周五美國最高法院駁回其上訴。
外交部：須符合中國法規
外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應提問時稱，TikTok深受美國用戶喜愛，為促進美國內就業、拉動消費發揮了積極作用。希望美方能夠認真傾聽理性聲音，為各國市場主體在美國經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。至於特朗普提出合資模式，毛寧稱企業運營和收購，應當根據市場原則由企業自主決定。如涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。
馬斯克提出「Ｘ」進入中國
成為特朗普親信、社交平台「X」老闆馬斯克周日與出席總統就職典禮的習近平特別代表、國家副主席韓正會面，之後在X貼文稱反對TikTok禁令，因違背言論自由。但他提出TikTok可在美國運營，但X卻不被允許在中國運營，要求作出改變。毛寧回應指，中國政府依法管理互聯網，只要遵守中國的法律法規，提供安全可靠的產品和服務，中方歡迎各國的互聯網企業來中國發展。