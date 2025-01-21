特朗普說拯救TikTok即翻生 顧問稱曾與習近平談論

在TikTok贊助的一個總統就職派對上，網紅戴上該公司標記的耳筒。(路透社)

短片分享平台TikTok暫停美國服務約12小時後戲劇性地「翻生」。周一宣誓成為新一任美國總統的特朗普周日早上於社交網貼文稱，「拯救TikTok」(SAVE TIKTOK!)，之後TikTok便通知用戶恢復服務。特朗普上周五曾與國家主席習近平通電話，將出任美國國家安全顧問的沃爾茲受訪稱，兩人談論過TikTok，並同意共同解決此事。

特朗普在帖文提到，周一會簽署行政命令讓TikTok的「不賣就禁」法例延遲生效，並確保為TikTok提供服務的美國公司不會承擔法律責任。他其後在慶祝集會向支持者發言時提到TikTok，「坦白說，我們沒有選擇，我們須拯救它」。即使拜登政府表明不會執行禁令，留待新政府解決，TikTok在禁令周日零時生效前約2小時自行暫停美國的服務，約12小時後用戶打開TikTok時卻彈出告示稱，因總統特朗普的努力，TikTok回復美國服務。美媒稱，部分用戶甚至可能沒有發覺TikTok曾停用，但特朗普卻贏得年輕選民的讚譽。