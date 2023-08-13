特朗普調侃同黨對手體重「不要叫他肥豬」　遭反嘲「回去照鏡子」

記者彭巧蓁／綜合報道

美國前總統特朗普近日與同黨總統提名競爭對手克里斯蒂（Chris Christie）隔空交火，起因是特朗普嘲笑克里斯蒂的體重，讓克里斯蒂在受訪時反嘲他要「多裝幾面鏡子看看自己」。

稱特朗普根本是小學生

向來口無遮攔的美國前總統特朗普，日前拿共和黨的另一名總統參選人克里斯蒂的體重來開玩笑。他先是在新罕布夏州的一次競選演講中提到：「克里斯蒂——他現在正在吃東西，不能被打擾」；後來又笑著警告在場的一名觀眾說：「先生，請不要稱他為肥豬，這是非常不尊重的。我們要努力表現友善。」

對此，當事人克里斯蒂在接受記者訪問時表示，他從當天現場人士那裏得知，當時根本沒有觀眾叫他肥豬，那是特朗普自己編出來的。他還稱特朗普根本是小學四年級的小孩，建議他應該在海湖莊園裏多裝幾面鏡子，這樣就可以看到他自己長甚麼樣子了。